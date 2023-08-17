須2年經驗 遊覽車司機 還少3千人

疫後駕駛缺工，不只客運業首當其衝，遊覽車業也受影響，公路總局提供營業大客車駕駛補助總經費三點四億元，新增遊覽車駕駛訓練補助項目，協助招募遊覽車駕駛，但遊覽車業者坦言，即便考取職業大客車駕照，仍須有駕駛大客車兩年經驗才能開遊覽車，根本無法及時補足人力。

遊覽車業者表示，全台遊覽車駕駛需求約一萬五千人，目前仍有三千名缺額，由於駕駛即便考取職業大客車駕照，仍需兩年大客車駕駛經驗才能開遊覽車，一般客運、公車則無限制，不僅無法即時補足遊覽車駕駛人力，駕駛開習慣客運、公車後，也不會想轉開遊覽車。

業者也說，遊覽車雖常需深入山區等旅遊景點，但主要問題在於駕駛熟不熟悉路線，與駕駛經驗無關，若主管機關認為有安全疑慮，就代表駕訓制度不夠扎實，呼籲公路總局鬆綁遊覽車駕駛兩年經驗限制。

公路總局表示，今年截至目前為止，已媒合五十九名遊覽車駕駛。相關汽車運輸業公會全聯會若有專案徵才需求，也可向勞動部提出會商需求。

駕駛缺工下，也導致學校需要提高招標金額才標得到交通車。中部某公立高中校長指出，若招標對規格要求不變，在資源有限下就得付出較高的代價，家長負擔會重一些。國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，基於使用者付費，家長多數應會願意支付。