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健康你我他／陽台植栽擋火球 夏日西曬房變涼

聯合報／ 文．圖／劉愛玲（中市北屯）
我家的西曬房間，跨過落地窗，外面是10坪大陽台。陽台的外牆邊種滿植栽不僅能吸熱散熱，省電環保且淨化空氣，連樓下客廳也會變得涼爽宜人。圖╱劉愛玲提供
我家的西曬房間，跨過落地窗，外面是10坪大陽台。陽台的外牆邊種滿植栽不僅能吸熱散熱，省電環保且淨化空氣，連樓下客廳也會變得涼爽宜人。圖╱劉愛玲提供

炎炎夏日睡在西曬的房間且不開空調，恐怕是眾人覺得不可思議的事，但連續兩個夏天我皆如此。

我家的西曬房間，跨過落地窗，外面是10坪大陽台。多年以來，該房間唯有在冬天可享受短暫的暖陽照拂，夏天則是避之唯恐不及，陽台只晾曬衣物與堆積雜物，閒置已久。

每至溽暑，滾燙的火球穿透紗窗，在房間肆無忌憚地蹂躪，熱浪在每個角落恣意翻爬打滾，猶如一個水泥烤箱，地板宛如牛排烤盤熱不可耐，傍晚收取衣服經過時，會踮起腳跟快速殺出重圍，以免被灼傷。

自從去年六月確診，為了有一個專屬的活動空間，我自願選擇在西曬房間隔離。10天的閒暇時間，將陽台的外牆邊種滿植栽，為了嚴堵火球再次從落地窗長驅直入，特地尋覓可放置兩層花盆的架子，將企圖入侵的火球牢牢抵擋在外。

植栽擋不住的外牆頂部，再貼珍珠板加以隔熱，如此一來，腳底踏在地板上，不但絲毫沒有灼熱感，反而覺得冰冰涼涼，暑氣全消。就寢前，先開兩支風扇吹散熱氣，再放三瓶結冰水降溫，環保又涼爽。

樓上陽台的植栽不僅能吸熱散熱，省電環保且淨化空氣，連樓下客廳也會變得涼爽宜人。只要勤於澆水，適度施肥，難度並不高。家有陽台的朋友們，不妨也來好好利用。

房間 隔離 確診

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