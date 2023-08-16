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南部6縣市大雨特報 低壓帶雨彈還要再轟3天

理財教育+發展帳戶 助弱勢兒少翻轉未來

文／ 臺中市政府社會局 提供

如果每月能有小額儲蓄，在不會影響家庭生活的情況下，等到孩子18歲的時候，就會有第一桶金，不論唸書或就業，都可以支持著孩子勇敢起飛翻轉未來」，育有一雙兒女的小雅說，即使先生長年在外地工作，即使夫妻生活再辛苦，小孩的學業及未來也絕對不能耽誤，堅持儲蓄是她想送給孩子最好的禮物，因為她深信著，這個提供百分之百利息的儲蓄方案，可以為孩子存到人生一桶金，讓孩子未來不用擔心錢的問題，踏實築夢。

臺中市府社會局積極推動「兒少發展帳戶」，幫助弱勢家戶脫貧自立。 圖/臺中市政府社會局提供
臺中市府社會局積極推動「兒少發展帳戶」，幫助弱勢家戶脫貧自立。 圖/臺中市政府社會局提供

而這個方案，就是臺中市政府社會局為鼓勵弱勢家戶儲蓄積極推動的「兒少發展帳戶」，針對一０五年一月一日以後出生的列冊低收入戶、中低收入戶，或長期安置的兒童及少年，年滿十八歲前每人每年最高可存一萬五千元，政府再提撥同額款項。透過儲蓄帳戶模式，為兒少累積基金，增加未來接受高等教育及生涯發展的機會，減少貧窮代間循環問題，扶助弱勢家庭自立。

截至今年六月底，臺中市共計有6900多名兒少符合兒少發展帳戶資格，其中4300多人已申請開戶，開戶率達62%，社會局表示，目前除了積極聯合29區公所辦理帳戶開戶及宣導說明會，鼓勵符合資格但尚未申請的家戶踴躍申請外，更結合民間資源提供多元物資包(開戶禮包)，希望減輕弱勢家庭經濟負擔，進而有動力持續穩定儲蓄，同時開辦親子桌遊等理財課程，利用有趣活潑的遊戲，提升理財知能，了解儲蓄的重要、累積學習資本，重建弱勢家庭自信心，促進社會參與，進而擺脫貧窮的階級與命運。

社會局開辦親子桌遊等理財課程，利用有趣活潑的遊戲，提升理財知能，了解儲蓄的重要。 圖/臺中市政府社會局提供
社會局開辦親子桌遊等理財課程，利用有趣活潑的遊戲，提升理財知能，了解儲蓄的重要。 圖/臺中市政府社會局提供

為能使弱勢家庭能夠翻轉，臺中社會局除了提供經濟扶助，保障家戶維持基本生活，針對有工作能力未就業者，提供協助其積極自立的相關服務外，還運用資產累積、就業自立、教育投資、社會參與及社區產業等五大策略，積極輔導低收入戶及中低收入戶人員脫貧自立，更就年齡、款別、區位等屬性，分眾提供多元服務方案。

要幫助弱勢家戶脫貧，理財知能的提升不可少，社會局今年持續與麥克維茲財商教育學苑合作，舉辦「小小巴菲特~兒少發展帳戶親子理財桌遊」活動，將理財觀念融入有趣活潑的親子桌遊中，透過遊戲，無形中增加弱勢家戶的自信心與理財能力，還能起到鼓勵弱勢家戶儲蓄的作用，一舉數得，日前在梧棲區公所大禮堂舉辦的時候，就有不少參與者給予正面的回饋。

「小小巴菲特~兒少發展帳戶親子理財桌遊」活動，將理財觀念融入有趣活潑的親子桌遊中。 圖/臺中市政府社會局提供
「小小巴菲特~兒少發展帳戶親子理財桌遊」活動，將理財觀念融入有趣活潑的親子桌遊中。 圖/臺中市政府社會局提供

透過活動，不僅理財知能提升，親子間也有更多互動的機會。 圖/臺中市政府社會局提供
透過活動，不僅理財知能提升，親子間也有更多互動的機會。 圖/臺中市政府社會局提供

8月26日跟9月10日分別在大里區和大雅區也各有一場親子理財桌遊活動，歡迎設籍大里區及大雅區符合兒少發展帳戶資格的家戶（含已開戶及未開戶），闔家報名參加。

報名資訊：https://forms.gle/AfcJ4AEPXkJCQAtt5

(臺中市政府社會局 廣告)

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