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南部6縣市大雨特報 低壓帶雨彈還要再轟3天

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6縣市深夜大雨特報 低壓帶雨彈還要再轟3天

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，今(16日)晚至明(17)日，雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。圖／氣象局提供
氣象局表示，今(16日)晚至明(17)日，雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。圖／氣象局提供

受到低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象局表示，今(16日)晚至明(17)日，雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。氣象局也針對嘉義縣市、雲林、台南、高雄、屏東等六縣市發布大雨特報

氣象局表示，明天(17日)受到低壓帶影響，各地天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，西半部地區整天有陣雨或雷雨，尤其中南部地區今天入夜後雨勢更明顯，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部也有局部暫陣雨或雷雨，午後亦可能有局部大雨，外出需攜帶雨具備用；氣溫方面，由於天氣多雲有雨，各地白天高溫約30至33度。

氣象局說，周五(18日)受低壓帶影響，西半部有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其中中南部地區雨勢較為明顯、持續，東半部亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後雨勢較大；因雲量偏多且下雨，各地高溫稍下降，為31至33度。

至於周六(19日)仍受低壓帶影響，但各地雨勢將逐漸趨緩。氣象局表示，白天西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及午後各地山區有局部大雨，東半部地區為多雲到晴有午後雷陣雨的天氣；因雲量仍多，各地高溫約31至33度。

氣象局表示，下周日至下周三(20日至23日)天氣轉穩定，降雨趨緩，各地大致為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。24日至26日各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局 大雨特報

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