水產精品多樣化 陳吉仲：冷鏈經費明年加碼40億

消費市場冷鏈體系畜禽產品需求日益增加，政府近年投入逾百億元推動冷鏈物流體系。 農業部長陳吉仲今表示，明年額外再爭取到40億元經費，全力協助農漁民布建冷鏈加工系統。

農業部漁業署今舉行第10屆水產精品頒獎典禮，經評審從逾百件參賽產品中嚴選出20項健康安全、創新多元的水產精品。漁業署表示，國產水產品從過去以生鮮冷凍為主的精品，逐漸發展至今日多元的分切加工及調理加工製品，不僅賦予水產品更深度和廣度的行銷及應用層面，也展現創新與技術。

這次20項得獎產品，都是通過CAS、HACCP、TQF、TAP、ISO22000等至少1項以上驗證的產品，且原料的使用涵蓋了海洋捕撈及在地養殖的國產水產。以東港豐水產的「豐鮪有魚禮盒組」為例，禮盒囊括了黑鮪魚肉香腸、午仔魚、虱目魚、龍膽石斑魚等多元且優質的水產。

此外，依市場需求、創新製程等角度嚴格品評，特選出3項創新精品獎，包括專業比例調和百香果汁及魚鱗萃取物，製成風味質感兼具的全鱗淬膠原蛋白吸凍飲；大宗養殖的虱目魚為原料，將台南古早風味全面發揮，完美呈現在地文化特色的西瓜綿虱目魚湯；以及，經高壓滅菌處理，搭配生米穀粉擠壓造粒製備，另保留石斑魚肉塊綿密口感的龍膽石斑魚粥。

陳吉仲致詞時表示，政府投入建設冷鏈加工，希望帶來的效益之一就是幫助廠商開發更多的加工產品，除明年將編列2億多元協助行銷水產加工食品外，農業部已經額外再爭取40億元冷鏈布建經費，各縣市政府、漁會有布建冷鏈需求者可提出，農業部絕對全力協助。