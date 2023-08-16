惡性心律不整攪局掃興 男大生看演唱會突暈倒

21歲男大生參加演唱會時突然昏倒，雖然經民眾施行心臟按壓及自動體外心臟去顫器電擊後隨即恢復自主心跳及呼吸，但仍經救護車轉至急診，被診斷為惡性心律不整，置放體內心臟去顫器後轉至普通病房才順利出院。

國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫指出，昏厥為腦部血流供應不足造成暫時功能障礙而導致意識喪失，具有突然發作、歷時短暫、自發性完全恢復三項特點。只要大腦血流中斷超過6至8秒就會引起意識喪失，按照發生原因分類主要有三，分別為迷走神經性昏厥、心因性昏厥、姿勢性低血壓導致。

針對血管迷走或血管抑制昏厥，簡韶甫說，此為最常見昏厥，因為強烈生心理刺激如疼痛、恐懼、焦慮、咳嗽，導致迷走神經活性增強，而降低心跳和血管舒張，使得心臟血液輸出量下降，腦部血液灌流不足產生頭暈及昏倒等症狀。其餘可能因素包括吃太多食物、喝酒、密閉空間及環境濕熱等。

簡韶甫也說，迷走神經性昏厥幾乎都有前驅症狀，如:疼痛、躁熱、噁心、嘔吐、頭暈、眼花、蒼白、盜汗、手腳冰冷最後失去意識。

第二項為心因性昏厥，可能是由心臟構造異常或心律不整所致。簡韶甫表示，常見原因包含瓣膜性疾病、原發性肺高壓、肺栓塞、病竇症候群、陣發性心室頻脈、心肌病變、心肌梗塞。惟心因性昏厥常反覆發作並沒有前驅症狀，也會產生較多併發症也較多，因此建議安排檢查以釐清發生原因。

第三項為姿勢性低血壓，發生在姿勢改變之後，昏倒之前沒有明顯徵兆。簡韶甫說，可能是體內水分缺乏導致，如：水分攝取不足、嘔吐、腹瀉、月經出血、使用利尿劑等。

另外，簡韶甫說，昏厥也可能是腦部血管病變（如動脈硬化、血栓、栓塞）、腦部器質性病變（如癲癇）或是低血糖、貧血、過度換氣等。

簡韶甫說，透過病史詢問、抽血檢查、腦部影像檢查、周邊血管超音波、心臟超音波、24小時心電圖，並且監測病患躺、坐、站姿勢變化的血壓，心臟電氣生理學檢查、心導管檢查及傾斜床測試，可以鑑別及排除心因性或其他原因所致的昏厥。