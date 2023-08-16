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58歲婦人患17年高血壓竟「不藥根治」 醫查出病因是這個

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院內分泌科主任王子源說，續發性高血壓病人，初發年齡約在30歲以前或50歲之後，病徵是定期服藥血壓仍居高不下。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學附設醫院內分泌科主任王子源說，續發性高血壓病人，初發年齡約在30歲以前或50歲之後，病徵是定期服藥血壓仍居高不下。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

17年的高血壓不藥根治！58歲婦人有17年高血壓史，原都在診所拿藥控制血壓，最近血壓偏高到醫院心臟科就診，醫師另給她抗焦慮藥物，後來轉由中國醫藥大學附設醫院就診，診斷為左腎上腺皮質增生，造成「原發性醛固酮過高症」，經泌尿科醫師手術切除左側腎上腺後，1周後血壓即恢復正常，已經停藥三個月，也無須再服降血壓藥物。

中國醫藥大學附設醫院內分泌科主任王子源說，高血壓病人通常須終生服藥來控制血壓，以減少心血管疾病的併發症。根據國民營養健康狀況變遷調查，2017至2020年之間，高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，台灣18歲以上國人高血壓盛行率達26.8%，推估約有529萬人罹患高血壓。

根據衛福部國民健康署分析2021年國人死因，高血壓性疾病的死亡率以及排行都呈現上升趨勢，也因此常被稱為「沉默的殺手」。王子源說，台灣有9成高血壓屬於原發性高血壓，病人只要按時服藥，血壓掌握應無問題，但值得注意的是，有10%的高血壓病人是續發性高血壓，全台約53萬人，即是另有病因才導致血壓偏高，其中最常見的就是腎上腺醛固酮分泌過多引起的「原發性醛固酮過高症」，如果病因是單側腎上腺瘤或是增生，只要能早期精準診斷，經由手術切除病灶的腎上腺，是有機會根治高血壓的。

王子源說，續發性高血壓病人，初發年齡約在30歲以前或50歲之後，病徵是定期服藥血壓仍居高不下，原發性醛固酮過高症約有二到三成的病人患有低血鉀，如果病人有高血壓、抽血時發現低血鉀，便有可能是原發性醛固酮過高症。至於大部分沒有低血鉀的病人，則須要臨床經驗豐富的醫師，才能得到正確的診斷。

他說，有血壓控制困難的病人，可至新陳代謝科尋求醫師協助診斷，也許就是原發性醛固酮過高症惹的禍，引發續發性高血壓。

高血壓 醫師

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