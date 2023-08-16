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聯合報勇奪社會光明面新聞報導獎 囊括平面類特優2大獎

聯合報／ 記者郭政芬／台北即時報導
聯合報數位版探討生育津貼政策的「撒幣催生難」系列報導，獲得社會光明面報導獎平面類特優的最高榮譽。圖／截自聯合報數位版
聯合報數位版探討生育津貼政策的「撒幣催生難」系列報導，獲得社會光明面報導獎平面類特優的最高榮譽。圖／截自聯合報數位版

「112年社會光明面新聞報導獎」得獎名單今天揭曉，聯合報囊括平面新聞類特優及佳作兩項大獎，預計9月1日記者節當天頒獎。

由「台北市新聞記者公會」主辦的「112年社會光明面新聞報導獎」，經一個多月的評審作業，今天揭曉由聯合報等12個平面、電視、廣播單位獲獎。

在平面新聞報導類部分，聯合報數位版探討生育津貼政策的「撒幣催生難」系列報導，獲得特優最高榮譽，得獎人為郭政芬、潘欣中、楊正海、林麗玉、蔡容喬、林媛玲、李定宇、朱冠諭、余采瀅、鄭維真、徐白櫻、鄭朝陽。另由記者鄭朝陽、吳淑君、陳雅玲、張曼蘋、蔡容喬、周彥妤製作的「擺脫塑命─發現無所不在的微塑膠」系列報導，則獲平面類佳作。

台北市新聞記者公會理事長郭慶璋表示，今年「社會光明面新聞報導獎」共計收到參賽作品174件，競爭非常激烈，包括平面新聞報導55件、廣播新聞報導24件、電視新聞報導95件，經過9人評審團評選出14件優勝者（平面6件、廣播3件、電視5件）。詳細得獎名單如下：

平面新聞報導類：6名

特優／參賽單位：聯合報

作品名稱：<撒幣催生難>系列報導

得 獎 人：郭政芬、潘欣中、楊正海、林麗玉、蔡容喬、林媛玲

李定宇、朱冠諭、余采瀅、鄭維真、徐白櫻、鄭朝陽

優等 ／參賽單位：東森新媒體控股股份有限公司

作品名稱：疫後共生:一起走過百年大疫帶來的身心與職場鉅變

得 獎 人：李姿慧、許敏溶、唐鎮宇、陳嘉恩

佳作 ／參賽單位：聯合報

作品名稱：擺脫塑命-發現無所不在的微塑膠 系列報導

得 獎 人：鄭朝陽、吳淑君、陳雅玲、張曼蘋、蔡容喬、周彥妤

佳作 ／參賽單位:工商時報

作品名稱:老窮危機山雨欲來

得 獎 人:呂雪彗、于國欽、譚淑珍、邱琮皓、彭媁琳、馮建棨

曹悅華、吳慧珍、鄭勝得

佳作 ／參賽單位：天下生活出版股份有限公司

作品名稱：<照顧讓位給專業陪伴，才是新孝道>專題報導

得 獎 人：邱淑宜、張雨亭

佳作 ／參賽單位:中華日報

作品名稱:台南登月計畫 終結月經貧窮

得 獎 人:施春瑛、黃翠娟、吳孟珉、王誌成、盧萍珊、陳治交

蔡琇惠、楊淑芬

電視新聞報導類：5名

特優 參賽單位：聯利媒體股份有限公司

作品名稱：豬肉財醫生的熱血大計

得 獎 人：李 晴、蕭遠斌

優等 參賽單位：民間全民電視股份有限公司

作品名稱：喜新.洗心

得 獎 人：劉燕美、徐景明

佳作 參賽單位：中華電視股份有限公司

作品名稱：歌聲點亮台灣~馬彼得和他的孩子們

得 獎 人：李婉婷、徐森城

佳作 參賽單位：東森新媒體控股股份有限公司

作品名稱：我們的世界盃

得 獎 人：沈君帆、梁建裕

佳作 參賽單位：客家電視

作品名稱：送愛到尼屋下 溫柔布革命

得 獎 人：劉宜頻、黃映婕

廣播新聞報導類：3名

特優 參賽單位：國立教育廣播電臺

作品名稱：在回收場消失之後

得 獎 人：黃柏諺

優等 參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺臺北分臺

作品名稱：接送延續愛 不再有遺憾

得 獎 人：林夢萍

佳作 參賽單位：財團法人中央廣播電臺

作品名稱：<一場台灣無家者的居住革命>系列報導

得 獎 人：曾國華

新媒體 北市

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