不交報告沒輒？3款快篩XBB檢測效果有疑慮 衛福部跨司屬揪問題

衛福部食藥署今指出為易可安、五鼎捷、集克三款家用抗原因為沒有提出針對XBB的評估報告，尚無法確認是否對該變異株有效。食藥署副署長陳惠芳說，將向疾管署申請病毒株分讓，以建立資料庫做相關檢驗分析。疾管署表示，若是申請程序完備並經過核可就會把病毒株分讓給食藥署以利後續檢驗。

食藥署日前緊急下令所有快篩業者做試驗，確認是否仍有效檢測病毒，今日檢測結果出爐，其中有3款快篩未提交評估報告，無法確定是否對XBB有效，分別為易可安、五鼎捷、集克家用抗原快篩。

陳惠芳說，食藥署已經向疾管署申請「XBB變異株」的病毒株分讓，目前已書面同意分讓病毒株，未來會進行技術轉移，食藥署實驗室將建立病毒資料庫，進行相關的檢驗分析，建立完成後將優先針對未提交評估報告的3件快篩產品進行效能確認。

疾管署發言人曾淑慧表示，新冠病毒屬於病原體第三等級RG3，依照「持有、保存、使用或處分感染性生物材料管理規定」，只要食藥署按照準備好相關申請文件，並經由生物安全會同意，並報疾管署核准後就可以分讓病毒株，以利食藥署後續檢驗進行。

根據我國近四周Omicron變異株監測結果，不論是本土還是境外，XBB都已是最主流流行株、占比超過九成，包含XBB.1.16、XBB.1.5、EG.5等。