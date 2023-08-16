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減肥水果別亂吃！營養師曝水果含糖量排行 第一名「這類人」須注意

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師表示，吃對水果才能幫助減重，如果不會挑，可以優先選擇「低糖、低熱量、高纖維」的水果。示意圖，圖片來源/ingimage
營養師表示，吃對水果才能幫助減重，如果不會挑，可以優先選擇「低糖、低熱量、高纖維」的水果。示意圖，圖片來源/ingimage

許多人減肥時為減少澱粉量，會選擇以水果、果汁代餐，不過要注意了，水果雖富含膳食纖維，但若挑選到糖分過高的水果，也不利於控制體重。而營養師程涵宇針對「減肥、減脂到底可不可以吃水果？」這個疑問，在個人臉書網站整理出「18種夏季水果含糖量排行」，供民眾控糖時參考。

第一名由水果之王榴槤當選，程涵宇表示，若正在減脂人要特別注意，每100克的榴槤就含有18.4克的糖，除了豐富的碳水化合物外，還有滿滿的蛋白質、脂肪以及高膳食纖維，雖然吃起來很甜，但其實是低GI（升糖指數）的水果。

第二名則是香蕉，程涵宇說明，越成熟的香蕉糖含量越高，抗性澱粉越少，因此建議糖尿病人、減重族群盡量選用「帶綠色的香蕉」，因為綠色香蕉膳食纖維高、GI值低，再加上糖含量也低，較能穩定血糖，並提供飽足感。

第三名則是釋迦，雖然糖含量、熱量都偏高，不過相對的營養價值也高，其中維生素C的含量是蘋果的34倍，因此一天吃1/3顆的釋迦便能達到成人一日維生素C的建議量。

第四名到第八名分別為，抗氧化可連皮吃的紫葡萄、富含維生素C的龍眼、高C抗氧化的荔枝、助消化的鳳梨，以及抗氧化可連皮吃的蘋果，其中須留意的是5顆荔枝就有65大卡，應盡量少吃。

而程涵宇說明，第九名之後的水果，每100克的含糖量皆小於10克，因此可以安心吃，它們分別為芒果、百香果、奇異果、紅龍果、美濃瓜、西瓜、哈密瓜、水梨、水蜜桃、芭樂，排行墊底的芭樂含糖量最少，每100克含糖量6.2克，擁有高維生素、高纖，非常適合天天吃。

最後程涵宇提醒，吃對水果才能有效幫助減重，她表示，水果是減肥時的超級好朋友，若是正在體重管理，務必選對水果。如果不知道怎麼挑，可以優先選擇「低糖、低熱量、高纖維」的水果，吃對水果才能有效幫助身體代謝，同時充分補充水分跟維生素Ｃ，提供外食族缺乏的膳食纖維，也能獲得滿滿的飽足感。

減肥 減重 含糖量

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