全台首創 科教館常設展9月起由主治醫師擔任導覽員

國立台灣科學教育館全面更新位於三樓的《從我到我們—人體奧妙》常設展，9月起將與「好鄰居」新光醫院合作，由主治醫師每周擔任「導覽員」係全台首創。未來新光醫院醫師也將利用科教館此次購置的虛擬解剖桌進行術前計畫擬定。院方表示，此次合作將創造「觀眾、醫院、科教館」三贏局面。

新光醫院行政副院長洪子仁表示，新光醫院與科教館比鄰而居，此次合作除了作為社會教育，由主治醫師等級的新光醫院醫師到場講解，讓民眾身歷其境、了解人體奧秘，日後在醫院實習的醫學生、不分科住院醫師（PGY）、住院醫師也將利用科技館場地進行教學。9月起正式開始由醫師解說，第一場次是由心臟外科醫師負責，每場解說時間約30分鐘。

科教館今舉辦「《從我到我們–人體奧妙》展覽開幕」記者會。新光醫院小兒外科主任張繼仁現場示範使用科教館花費300萬以上經費購置的虛擬解剖桌。他表示，解剖桌中置入真實亞洲男性的人體結構檔案，能夠依照示範項目，選擇顯示肌肉、血管、神經、骨骼等，三維影像能夠翻轉，也能進行模擬手術。

新光醫院教學副院長葉建宏則說，該虛擬解剖桌影像非常真實，也能與醫院病人的電腦斷層（CT）影像結合，醫院這次與科教館合作，該系統也用於年輕醫師的開刀前模擬、外科醫師手術計畫擬定。至於病人術前說明運用目前仍有執行困難，但仍可將影像錄影或拍照後帶至診間與病患討論，落實「醫病共決」。

新光醫院院長侯勝茂表示，科教館與新光醫院是好鄰居，疫情期間館方提供場地、安排志工，幫助新光醫院推動新冠疫苗施打，這次館方提出導覽需求，新光醫院即答應協助。科教館館長劉火欽則說，原先請新光醫院讓醫學生協助解說，預計每場20分鐘，結果新光醫院派出主治醫師，每周導覽30分鐘，創下國內場館首例。

另外，科教館本次展覽更新也與國家衛生研究院合作。國家衛生研究院國家級人體生物資料庫整合平台（NBCT）執行長黃秀芬說，國衛院提供病理切片流程相關展品，以及肝癌患者真實切片影像參展，讓民眾了解癌症檢測樣貌。