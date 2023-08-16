大雨今天只是開始！ 氣象粉專：明後兩天才是降雨高峰

受到低壓帶影響，今天全台多處下豪大雨，桃園和新北甚至不少地方淹水。氣象局指出，今起三天全台降雨機率提高，尤其中南部有陣雨或雷雨，並有短延時強降雨或局部大雨機率。

氣象臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」下午指出，今天只是開始，明天這個南北風交會帶會更往台灣靠近，加上華南還會有其他低壓波動東移，真正降雨高峰是明天、周五。

中央氣象局指出，受低壓帶影響，水氣變多，加上西南風為盛行風向，周三至周五全台降雨機率提高，尤其中南部有陣雨或雷雨，並有短延時強降雨或局部大雨機率，且全天都有雨勢，降雨稍歇空檔少；其他地區則為短暫陣雨。

氣象臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，今天台灣位於低壓帶中，東海低壓帶下來的北風，與西南風在台灣西北方交會，發展出強烈雷雨帶，造成桃園、北海岸強降雨，中、南部地區則是西南風帶來的水氣，加上大氣環境相當不穩定，三不五時有雷雨帶發展起來，而有一陣陣大雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，今天只是開始，明天這個南北風交會帶會更往台灣靠近，加上華南還會有其他低壓波動東移，真正降雨高峰是明天、周五，劇烈天氣發生時請提高警覺，呼籲民眾要慎防豪大雨。