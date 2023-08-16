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登革熱北擴延燒！momo購物網「除蟲大作戰」集結千款商品下殺3折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網即日起至8月31日「除蟲大作戰」集結近百大品牌、千款防蚊除蟲商品下殺3折起。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至8月31日「除蟲大作戰」集結近百大品牌、千款防蚊除蟲商品下殺3折起。圖／momo購物網提供

登革熱疫情上週（8月9日）起北擴延燒，momo購物網防蚊驅蟲商機」噴發，「隨身防蚊」防蚊液、防蚊手環近一週銷量衝40%，「室內驅蚊」防蚊掛片、電蚊香、除蟲噴霧等商品近兩週銷售年增逾35%；「室外除蟲」綠色防蟲藥劑自年初至今買氣成長亦突破33%。為助全民防蚊遠離蟲害，momo購物網即日起至8月31日「除蟲大作戰」集結近百大品牌、千款防蚊除蟲商品下殺3折起，也分享衛服部疾管署的建議，除了可穿著淺色衣褲減少蚊蟲叮咬，身體露出部位也別忘塗抹政府主管機關核可的防蚊藥劑（蚊蟲忌避劑），使用前必須詳讀使用說明，才能兼顧防蚊效果並確保使用安全。

momo購物網提醒，市售防蚊液百百種，應留意選用衛福部核准的防蚊產品，印有「衛部（署）藥製字」或「衛部（內衛）成製字」等許可證字號。像是噴霧及手環一次入手的momo購物網特談「Parakito法國帕洛天然防蚊親子組」、月銷破3千罐的「曼秀雷敦防蚊噴霧」、「紐西蘭Skin Technology Protect 20%派卡瑞丁Picaridin瑞斌防蚊液」等。

防治登革熱首重清除孳生源，室內、外的整頓也是當務之急。「室內驅蚊」首選長效放置型產品或除蟲噴劑，較傳統殺蟲劑更無味的防蚊掛片最熱銷。像是適合吊掛玄關及陽台的「日本金鳥KINCHO防蚊噴霧掛片」；狂銷破7千組的經典款「雷達超智慧薄型液體電蚊香補充瓶」、簡單插電即可用的「必安住水蒸式殺蟲劑」、「噴效水性噴霧殺蟲劑」也備受消費者關注。

「室外除蟲」則鎖定滅孑孓，定期清掃盆栽與積水容器是根本之道，根據momo購物網觀察，在環境永續意識抬頭下，選用「綠色防蟲商品」晉升熱賣焦點。像是選用辣椒、蒜頭、苦茶籽及香草等植物萃取液的「花公主驅蟲液」，或添加中藥素材的「小美紀植物保鑣殺蟲劑」均深受消費者青睞，累計熱銷破千罐。

●附註：詳細活動內容與商品優惠以網頁公告為準。

必安住水蒸式殺蟲劑5盒，momo購物網活動價770元。圖／momo購物網提供
必安住水蒸式殺蟲劑5盒，momo購物網活動價770元。圖／momo購物網提供
噴效水性噴霧殺蟲劑600ml 24入，momo購物網8月19日至8月22日活動價1,390元。圖／momo購物網提供
噴效水性噴霧殺蟲劑600ml 24入，momo購物網8月19日至8月22日活動價1,390元。圖／momo購物網提供
花公主辣椒驅蟲液500ml，momo購物網活動價189元。圖／momo購物網提供
花公主辣椒驅蟲液500ml，momo購物網活動價189元。圖／momo購物網提供
日本金鳥KINCHO防蚊掛片150日／防蚊噴霧130日，momo購物網任選3件活動價1,099元。圖／momo購物網提供
日本金鳥KINCHO防蚊掛片150日／防蚊噴霧130日，momo購物網任選3件活動價1,099元。圖／momo購物網提供
紐西蘭Skin Technology Protect 20%派卡瑞丁Picaridin瑞斌長效防蚊液100ml 2入（花香／無香精任選），momo購物網活動價1,499元。圖／momo購物網提供
紐西蘭Skin Technology Protect 20%派卡瑞丁Picaridin瑞斌長效防蚊液100ml 2入（花香／無香精任選），momo購物網活動價1,499元。圖／momo購物網提供
小美紀植物保鑣殺蟲劑，momo購物網活動價201元。圖／momo購物網提供
小美紀植物保鑣殺蟲劑，momo購物網活動價201元。圖／momo購物網提供
曼秀雷敦強效防蚊噴霧超值組（60ml 2入＋120ml 1入），momo購物網活動價1,029元，加贈100元mo幣。圖／momo購物網提供
曼秀雷敦強效防蚊噴霧超值組（60ml 2入＋120ml 1入），momo購物網活動價1,029元，加贈100元mo幣。圖／momo購物網提供
Parakito法國帕洛天然防蚊親子組（防蚊噴霧／防蚊液2入＋成人防蚊手環1入＋兒童防蚊手環1入），momo購物網特談價2,095元。圖／momo購物網提供
Parakito法國帕洛天然防蚊親子組（防蚊噴霧／防蚊液2入＋成人防蚊手環1入＋兒童防蚊手環1入），momo購物網特談價2,095元。圖／momo購物網提供
雷達超智慧薄型液體電蚊香補充瓶（超值補充8瓶組），momo購物網活動價699元。圖／momo購物網提供
雷達超智慧薄型液體電蚊香補充瓶（超值補充8瓶組），momo購物網活動價699元。圖／momo購物網提供

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