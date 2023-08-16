登革熱北擴延燒！momo購物網「除蟲大作戰」集結千款商品下殺3折起

登革熱疫情上週（8月9日）起北擴延燒，momo購物網「防蚊驅蟲商機」噴發，「隨身防蚊」防蚊液、防蚊手環近一週銷量衝40%，「室內驅蚊」防蚊掛片、電蚊香、除蟲噴霧等商品近兩週銷售年增逾35%；「室外除蟲」綠色防蟲藥劑自年初至今買氣成長亦突破33%。為助全民防蚊遠離蟲害，momo購物網即日起至8月31日「除蟲大作戰」集結近百大品牌、千款防蚊除蟲商品下殺3折起，也分享衛服部疾管署的建議，除了可穿著淺色衣褲減少蚊蟲叮咬，身體露出部位也別忘塗抹政府主管機關核可的防蚊藥劑（蚊蟲忌避劑），使用前必須詳讀使用說明，才能兼顧防蚊效果並確保使用安全。

momo購物網提醒，市售防蚊液百百種，應留意選用衛福部核准的防蚊產品，印有「衛部（署）藥製字」或「衛部（內衛）成製字」等許可證字號。像是噴霧及手環一次入手的momo購物網特談「Parakito法國帕洛天然防蚊親子組」、月銷破3千罐的「曼秀雷敦防蚊噴霧」、「紐西蘭Skin Technology Protect 20%派卡瑞丁Picaridin瑞斌防蚊液」等。

防治登革熱首重清除孳生源，室內、外的整頓也是當務之急。「室內驅蚊」首選長效放置型產品或除蟲噴劑，較傳統殺蟲劑更無味的防蚊掛片最熱銷。像是適合吊掛玄關及陽台的「日本金鳥KINCHO防蚊噴霧掛片」；狂銷破7千組的經典款「雷達超智慧薄型液體電蚊香補充瓶」、簡單插電即可用的「必安住水蒸式殺蟲劑」、「噴效水性噴霧殺蟲劑」也備受消費者關注。

「室外除蟲」則鎖定滅孑孓，定期清掃盆栽與積水容器是根本之道，根據momo購物網觀察，在環境永續意識抬頭下，選用「綠色防蟲商品」晉升熱賣焦點。像是選用辣椒、蒜頭、苦茶籽及香草等植物萃取液的「花公主驅蟲液」，或添加中藥素材的「小美紀植物保鑣殺蟲劑」均深受消費者青睞，累計熱銷破千罐。