9月召開基本工資審議 勞長：疫後回歸正常 明年不補貼業者

一年一度的基本工資審議委員會預計在九月初召開，研議明年基本工資調漲與否、調幅。勞動部長許銘春今受訪表示，目前還在調查委員可出席的時間，對於明年基本工資漲不漲，勞動部立場是希望基本工資往調升方向走，勞資雙方在上次的工作小組會議也取得共識。至於近兩年針對受疫情衝擊內需產業提供的基本工資補貼，許銘春則說，疫後回歸正常，目前不考慮補貼。

勞動部今舉辦中元普渡。許銘春說，基本工資審議委員會預計在九月初召開，目前還在調查委員可出席的時間。對於明年基本工資漲不漲，許銘春說，勞動部立場是希望往調升方向走，上次召開的工作小組會議，勞資雙方也有都共識，考量近年通膨嚴重，大家都有共識要照顧弱勢勞工，但調幅還是要勞資政學四方代表開會討論。

許銘春說，台灣以出口為導向，今年製造業庫存多、訂單少，多少有受影響，經濟成長率沒過去幾年那麼亮麗，但資方委員們也不反對調升，只希望能合理調升，這幾年歷經疫情，勞資雙方都能體諒彼此處境，這是好的走向，相信下個月開會大家會理性平和討論。

由於前兩年有針對受到疫情衝擊的內需產業提供基本工資補貼，許銘春說，那是疫情限定，特別條例已經在六月底終止，疫情後就是回歸正常，所以今年沒有考慮到補貼問題。

她強調，產業本來就會受國內外情勢影響，疫情前也沒有因為景氣就給業者補貼，況且受景氣影響的產業，勞動部本來就有充電再出發方案，雇用安定措施日前也已經降低啟動標準，協助機制本來就都有，可以發揮安定作用。

此外，勞動部預計在今年下半年與新洽定的移工來源國簽署合作備忘錄（ＭＯＵ），許銘春說，目前一切都很順利，來源國還有一些細節上的小意見，但實質上的合作內涵、方向已經差不多講定，她希望可以在年底簽署。