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農曆7月民俗專家提醒「三做三不做」！拜好兄弟留意這三點

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
486先生建議，農曆7月遇到正廟可以將隨身攜帶的護身符過爐，注意不能碰到水。圖／486團購提供
486先生建議，農曆7月遇到正廟可以將隨身攜帶的護身符過爐，注意不能碰到水。圖／486團購提供

今天（8月16日）鬼門開，台北霞海城隍廟第七代子孫486先生提醒農曆7月有「三做三不做」，可攜帶平安符、做祭改、求元辰，不可太晚回家、不掛風鈴、不吹口哨。另外，若要祭拜好兄弟，有三點要留意。

農曆7月俗稱鬼月，公司行號準備普渡拜拜，不少民眾也會在自家祭拜好兄弟。486先生表示，選在農曆7月的任何一天過了中午以後就可以，記得選在屋外或陽台朝外拜，避免好兄弟進門。

祭拜好兄弟的供品和紙錢不宜準備太多，避免被當成「大戶」，惹鬼上身反而容易影響運勢。水果建議採單數，避開鳳梨、香蕉、梨子、李子和龍眼、葡萄等成串水果。貼門神可將好兄弟擋在門外，若家裡有分內外門和前後門，則貼在最常進出的前門或大門，車庫旁進出的小門也可張貼。

傳統上農曆7月會做祭改，有消災解厄、趨吉避凶之意，一般民眾和小孩子都可以做。不少子女會為長輩求元辰，祈求元神明亮，生命力更旺盛。習俗上常說農曆7月不宜出遠門，486先生建議隨身帶著平安符或護身符，也可準備幾張淨符或艾草皂備用。無論是不是農曆7月，外出都要注意安全，避免從事危險活動。

舊時有農曆7月晚上不能曬衣服的禁忌，認為太陽下山後晾掛在外的衣服容易吸引陰魂，穿上恐會影響身心。不過現代人生活忙碌，往往都是下班後才有時間做家事，如果要將衣物晾在室內，建議開啟除濕機，或使用乾衣機輕鬆解決。

農曆7月衣服晾掛在室內建議開啟除濕機，加速乾衣外也可避免室內太潮濕。圖／486團購提供
農曆7月衣服晾掛在室內建議開啟除濕機，加速乾衣外也可避免室內太潮濕。圖／486團購提供
農曆7月張貼門神可避免好兄弟誤闖，單片門建議可貼在左右上角。圖／486團購提供
農曆7月張貼門神可避免好兄弟誤闖，單片門建議可貼在左右上角。圖／486團購提供

兄弟 486先生 霞海城隍廟

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