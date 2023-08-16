新北口服輪狀病毒疫苗 8月16日起擴大補助對象

新北市政府衛生局表示，今天起擴大補助輪狀病毒高風險族群，包括寄養家庭、20歲以下小爸媽、或身心障礙者子女，及早產兒、藥癮寶寶等對象，可至衛生所免費接種2劑口服疫苗。

衛生局長陳潤秋今天在市政會議表示，入秋進入輪狀病毒好發季節，感染常造成5歲以下嬰幼兒嘔吐、腸道炎及嚴重腹瀉，發燒甚至脫水，嚴重者病程長達10天，常須住院治療。

陳潤秋表示，輪狀病毒主要傳染途徑為食物及飲水污染及體液傳染，口服輪狀病毒疫苗是預防感染最有效的方式，但中央尚未納入公費常規提供；無論2劑型或3劑型輪狀病毒疫苗，若完整接種，每名嬰幼兒平均費用約新台幣4000至6000元，對經濟相對弱勢家庭是一筆負擔。

衛生局說，原補助對象為低收入戶、中低收入戶、罕見疾病、重大傷病及原住民的嬰幼兒。今天起，擴大補助弱勢家庭嬰幼兒，減輕家長育兒負擔，也提高嬰幼兒免疫力。

擴大補助高風險族群對象為，設籍新北寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者之子女及早產兒（體重小於1500公克）、藥癮寶寶等；於出生滿6至24週，攜兒童健康手冊、健保卡及相關證明，可至衛生所免費接種口服疫苗。整個療程2劑，預計新增1500名嬰幼兒受惠。

疾病管制科長王美華提醒，預防輪狀病毒除了口服疫苗外，嬰幼兒及家庭成員應勤洗手；尤其外出返家應先洗手再接觸嬰幼兒，家中玩具及生活用品應定時清潔及消毒，養成良好衛生習慣。