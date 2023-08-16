大雨來襲 北北基桃有豪大雨低窪地區慎防淹水
受低壓帶影響，中央氣象局上午針對基隆北海岸、新北市及桃園地區發布豪雨特報，而西半部及東北部地區共17縣市會有強降雨發生機率，低窪地區應慎防淹水。
因受帶有大量水氣的華南雲雨帶東移影響，全台今天都有雨勢，尤其新竹以北地區會有局部豪大雨或短延時強降雨，氣象局發布的豪雨特報警戒範圍包括基隆市、新北市、桃園市。大雨特報警戒範圍有台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及宜蘭縣。
今天至周五低壓帶籠罩本島，各地天氣不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨，北部地區有豪大雨或雷雨，外島澎湖、金門及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後則有局部大雨發生機率。因降雨影響，各地高溫較昨天下降2、3度左右，北部氣溫28至32度，中部約27至31度，南部28至30度，東部則在26至30度之間。
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