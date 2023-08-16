台大獸醫擅用麻醉害死毛孩？飼主向動保處長下跪喊要真相
台大動物醫院因未告知、未簽同意書即實施麻醉，導致博美Micky死亡。北市議員應曉薇今開記者會，盼中央能修「獸醫師法」，完善寵物醫療規範；北市動保處說，飼主8月初向消保官申訴，待台大動物醫院提供資料，預計8月底召開調處會議。前北市議員、北市獸醫師公會副理事長楊靜宇受訪時說，台大在處理上有疏失，但找不到能援引哪個法規懲處。
應曉薇今協助Micky飼主張小姐舉辦記者會，痛訴台大動物醫院醫療疏失。張小姐表示，Micky到醫院後，獸醫師說可以「舒服採血」，卻擅自使用麻醉，導致Micky死亡，事發至今台大動物醫院與獸醫師都沒關心慰問過，「真的好想知道牠在診間發生了什麼事情？連監視器、病歷都沒看到」
記者會最後，張小姐母女突起身，跪在動保處長陳英豪面前，淚喊「拜託幫忙要真相、看病歷和監視器」，應曉薇、陳英豪見狀趕緊將2人扶起。陳英豪指出，該案是獸醫師有無簽署麻醉同意書，目前獸醫師法沒有規範執行麻醉一定要簽同意書，所以議員才會建議中央修法，盼填補這部份需求。
北市消保官龔千雅說，法務局8月初收到飼主的消費爭議申訴，後續會協同動保處召開調處會議 ，幫飼主爭取到合法的權益，等院方蒐集並提供相關資料後，預計8月底開調處會議。
楊靜宇受訪時表示，獸醫師除了「獸醫師法」外，沒有動物醫療相關規範，如今獸醫師以氣體麻醉來鎮靜動物，過程中雖有未告知、同意等疏失，做法不完善，但法規也沒規定要簽同意書才能麻醉，連要援引哪條法規來懲處都沒辦法。
楊靜宇說，獸醫師法訂定於1959年，內容多以經濟動物、傳染病防治為主，現在寵物進入日常生活，面對寵物醫療，中央應整體修法改善現況，保障獸醫師與飼主雙方權益，明確規定權力義務關係。
台大動物醫院聲明中則坦言，獸醫師與飼主溝通Micky抽血、檢查程序時，僅告知會使用舒眠方式採樣與檢查減少緊迫，未明確表達使用舒眠藥物的種類與劑量，也未請飼主簽麻醉同意書。後續行政或法律程序判定院方或獸醫師有失誤，也會尊重判定結果並承擔應負責任。
台大動物醫院強調，針對麻醉藥品管制及使用均訂有規範流程，並確實要求使用前飼主須簽署同意書，該案雖屬個案及個人行政流程作業疏失，為避免再有類案發生，除深刻檢討外，本醫院將持續加強宣導及要求各臨床診療獸醫師落實麻醉藥品使用及流程管理。
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