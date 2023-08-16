台大獸醫擅用麻醉害死毛孩？飼主向動保處長下跪喊要真相

台大動物醫院因未告知、未簽同意書即實施麻醉，導致博美Micky死亡。北市議員應曉薇今開記者會，盼中央能修「獸醫師法」，完善寵物醫療規範；北市動保處說，飼主8月初向消保官申訴，待台大動物醫院提供資料，預計8月底召開調處會議。前北市議員、北市獸醫師公會副理事長楊靜宇受訪時說，台大在處理上有疏失，但找不到能援引哪個法規懲處。

應曉薇今協助Micky飼主張小姐舉辦記者會，痛訴台大動物醫院醫療疏失。張小姐表示，Micky到醫院後，獸醫師說可以「舒服採血」，卻擅自使用麻醉，導致Micky死亡，事發至今台大動物醫院與獸醫師都沒關心慰問過，「真的好想知道牠在診間發生了什麼事情？連監視器、病歷都沒看到」

記者會最後，張小姐母女突起身，跪在動保處長陳英豪面前，淚喊「拜託幫忙要真相、看病歷和監視器」，應曉薇、陳英豪見狀趕緊將2人扶起。陳英豪指出，該案是獸醫師有無簽署麻醉同意書，目前獸醫師法沒有規範執行麻醉一定要簽同意書，所以議員才會建議中央修法，盼填補這部份需求。

北市消保官龔千雅說，法務局8月初收到飼主的消費爭議申訴，後續會協同動保處召開調處會議 ，幫飼主爭取到合法的權益，等院方蒐集並提供相關資料後，預計8月底開調處會議。

楊靜宇受訪時表示，獸醫師除了「獸醫師法」外，沒有動物醫療相關規範，如今獸醫師以氣體麻醉來鎮靜動物，過程中雖有未告知、同意等疏失，做法不完善，但法規也沒規定要簽同意書才能麻醉，連要援引哪條法規來懲處都沒辦法。

楊靜宇說，獸醫師法訂定於1959年，內容多以經濟動物、傳染病防治為主，現在寵物進入日常生活，面對寵物醫療，中央應整體修法改善現況，保障獸醫師與飼主雙方權益，明確規定權力義務關係。

台大動物醫院聲明中則坦言，獸醫師與飼主溝通Micky抽血、檢查程序時，僅告知會使用舒眠方式採樣與檢查減少緊迫，未明確表達使用舒眠藥物的種類與劑量，也未請飼主簽麻醉同意書。後續行政或法律程序判定院方或獸醫師有失誤，也會尊重判定結果並承擔應負責任。