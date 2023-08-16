台大總圖新大廳落成 命名「致強」勉師生

台大總圖一樓大廳已煥然一新，不僅大廳中央新增中央階梯，一旁閱讀空間貼上木皮，擺設沙發椅，供師生舒適閱讀；另一旁多媒體中心則是銀白色的現代風格，還有圓筒狀的小型劇院！台大校長陳文章於16日於揭牌典禮表示，總圖是台大的重要地標，盼空間改善能提供師生更好的閱讀環境。

本次總圖新建大廳由台灣棒球之父謝國城的兒子謝南強贊助建成，他以匾額表示，「捐款重修本廳，鼓勵台大人學以致用，莊敬自強」，也是新大廳「致強大廳」名稱的由來。

前校長管中閔也現身致詞表示，自從退任台大校長之後，每天都11點多才起床，今天為了新大廳典禮8點多就起床了，引得現場觀眾哈哈大笑。他表示，隨著時代不同，師生對學校的期待有所不同，尤其是台大重要的圖書館與其他國際大學相比，真的有點陳舊，不符合學生需求。

他說，本次圖書館大廳改建只是第一步，相信未來台大總圖館長陳光華還有更多計畫，讓所有徜徉於其中的師生都能持續的肯定。

致強大廳自2022年10月進行改造，於今年8月完竣，最大的變化就是大廳中央新增中央樓梯，直達二樓，並在樓梯上安排座位，供學生舒適閱讀。大廳左右側則是展示區，其中更有謝國城帶著台灣奪下世界少棒冠軍的歷史點滴，包括當時的簽名棒球、球棒與照片，勾動起時台灣棒球瘋的回憶。

挑高的大廳漆上亮白色的油漆，讓整體環境變得更加明亮，與之相映成趣是左手邊的「多元共享區」，暖黃色的燈光照射在木皮地板上，上頭還有電腦設備、沙發等功能。右手邊則是「數位媒體區」，銀白色的系統櫃擺放滿各式各樣的電影，更顯現代感受，中間還有圓筒狀的小型劇院。

此外，大廳的廁所也是別有洞天，外頭貼上「性別友善廁所」的標籤，兩排木頭隔間有蹲式馬桶、坐式馬桶與小便斗等不同設計，廁所更持續撥放著鳥嚶聲，一別過去男女廁涇渭分明的配置。













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