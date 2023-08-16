雷雨致桃機地面作業暫停！16航班起降受影響 1航班轉降高雄

現代人工作忙碌，鮮少在家開伙煮飯，許多人的三餐都是在便當店與自助餐店解決。日前有一名網友發文抱怨，他吃便當吃到便當菜裡有污垢的鐵片，害他狂吐且心裡產生了陰影，引發網友熱議，直呼「好噁心啊！」

2023-08-16 09:16