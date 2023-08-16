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雷雨致桃機地面作業暫停！16航班起降受影響 1航班轉降高雄

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園國際機場今天上午收到塔台通知雷雨警報，16架航班起降受到影響，另有1航班轉降高雄。國泰航空1航班重飛後安全降落約延遲20分鐘。圖為國泰航空班機示意圖。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場今天上午收到塔台通知雷雨警報，16架航班起降受到影響，另有1航班轉降高雄。國泰航空1航班重飛後安全降落約延遲20分鐘。圖為國泰航空班機示意圖。記者黃仲明／攝影

中央氣象局針對桃園市發布豪雨特報，受低壓帶影響，各地陸續出現強烈雨勢，桃園國際機場公司今天（16日）上午收到塔台通知，桃園機場自8點27分起雷雨警報，9點25分至10點10分雷雨當空，10點29分解除雷雨警報。機場公司表示，16架航班起降受到影響，另有1航班轉降高雄。

機場公司指出，雷雨當空期間，出發航班因地面作業暫停延遲14架次，抵達航班大韓航空KE-2249及國泰航空CX-488重飛後安全降落約延遲20分鐘，澳門航空NX-632轉降高雄，後續依航空公司安排返回桃園國際機場，目前航班起降正常陸續消化中。

機場公司說明，為配合航班紓解，今天上午11點30時至12點的聯合巡場取消；機場公司同步啟動防汛應變，相關同仁、維護廠商至專責區域因應，重要機房已架設砂包、擋水板；機場空側積水熱區抽水機正常運作，期間持續觀測空側排水出流正常。機場公司會持續警戒，並呼籲旅客因受天候影響，請耐心配合航空公司安排。

桃園機場 航班 氣象局

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