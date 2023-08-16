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基捷財務解套？鄭文燦：40億開發效益 基隆9年工期僅需編17億預算

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
行政院副院長鄭文燦說，捷運整體開發區約40多億效益，基隆9年僅需編17億預算。記者游明煌／攝影
行政院副院長鄭文燦說，捷運整體開發區約40多億效益，基隆9年僅需編17億預算。記者游明煌／攝影

針對基隆捷運基隆分攤額爭議，行政院長副院長鄭文燦今天視察基隆捷運進度時說，基隆分攤額是53億，會協助成立開發基金，評估捷運整體開發區會有40多億效益，基隆市政府只需在9年工期編列17億，每年約2億，財政足以支應。基隆市政府回應，「感謝鄭副院長的幫忙，我們才能找到一盞明燈。」

鄭文燦說，基隆捷運經過多次調整以後，從南港到八堵，有15.6公里長，設置13個車站，橫跨了基隆市、新北市跟台北市。經過多次的協商，3個市所按照的經費分擔比例原則是一樣的。

鄭文燦表示，基隆原本要負擔53億元，為了減少基隆市的財政負擔，經過他們多次的研討以後，一方面考慮到基隆的財務能力，二方面也考慮到基隆河谷的發展，需要一個捷運建設開發基金，因此會用這兩個方式，讓基隆捷運的負擔降到原來的水準，差額的部分會用捷運建設基金。

鄭說，另外，中央的補助款跟地方的分擔款的比例也會略微調降，讓這個捷運可行。這一條捷運也搭配汐止東湖線，連結到臺北的捷運也會更方便，所以這是一個比較完整的計畫。

鄭文燦表示，基捷總經費597億元，檢討整個方案，在綜合開發的階段，基隆河谷屬於基隆市段包括北五堵研發園區、其他車站的整體開發區，共會有40多億的效益，可以逐年攤提回來。

鄭文燦說，具體作法為第一能減少的項目就減少，減少財務分級的部分有4.3億，減少路線調整1.5億，共減少5.8億；第二協助成立一個捷運開發基金，大約30億多，因為整體開發區評估會有40多億的效益，因此未來預詁可以收支平衡。

鄭文燦表示，基隆市政府只要分9年的工期，編列17億多一點的預算，就可以把捷運建起來，不會形成基隆市政府的財政太大的負擔，林右昌時代已還少不少錢，因此一年平均約2億元，是足以支應。謝國樑市長很關心，他認為是可以撐得起來的。

對此，基隆市副市長邱佩琳說，基隆從10多億增加至50多億，當時非驚訝且措手不及，感謝行政院現在給了一條清楚的明路，基隆市政府也已經在動了，交通處已成立捷運辦公室開始運作，「感謝鄭副院長的幫忙，我們才能找到一盞明燈。」

行政院副院長鄭文燦說，捷運整體開發區約40多億效益，基隆9年僅需編17億預算。記者游明煌／攝影
行政院副院長鄭文燦說，捷運整體開發區約40多億效益，基隆9年僅需編17億預算。記者游明煌／攝影

基隆捷運 鄭文燦

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