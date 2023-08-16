老翁聽信偏方、自製魚肝油 壞膽固醇及重金屬都超標

年逾七旬的周姓老翁5年前因高膽固醇血症引發急性心肌梗塞，經緊急心導管手術救回一命，之後開始使用降血脂藥物治療，但他聽信民間偏方，到市場買魚的肝臟自製魚肝油喝，2年前就未再回門診蹤，最近他到診所檢驗發現血中膽固醇過高，到頭份為恭紀念醫院就診確認他血中的壞膽固醇濃度超標，重金屬汞、砷的濃度也都超過正常範圍。

為恭心臟內科醫師洪培倫指出，老翁5年前發作過急性心肌梗塞，經心導管手術從鬼門關把命救回，徹底檢查發現他心血管阻塞最大的危險因子為「高膽固醇血症」，於是給予降血脂藥物治療，出院後持續門診追蹤，但老翁2年前就沒再回診。

這次回診後，老翁以自信口吻表示「我自己去市場買魚的肝臟回家萃取魚肝油，聽人家說這樣可以降低血中膽固醇。」另外，老翁也說他採用印度通血管的古方食療法，混檸檬汁、薑汁、蒜汁和蘋果醋生飲，自信食療法很有效，因此不再回診領藥，不料最近抽血結果異常，再次回診盼醫師幫他追蹤膽固醇指數。

洪培倫表示，急性心梗病發後需長期使用血小板抑制劑和膽固醇降低藥物，以保持血管暢通，老翁自行嘗試的「療法」實際存在極大風險，醫學界尚無證據證明有效，甚至可能導致再次急性心肌梗塞的風險。如果要對心血管保健和疾病預防，最理想方式是使用高純度EPA魚油；市面上有眾多魚油品牌，但經實證醫學支持的選擇仍是高純度EPA魚油，不同於常見的EPA和DHA混合魚油。

此外，EPA和DHA雖均為Omega-3脂肪酸，但功能有差異，DHA有助於神經發展和修復，對幼童腦部、神經和眼睛發展至關重要；EPA則有助於保護心血管健康，維持血管彈性，抑制血小板凝聚，降低三酸甘油酯，具有抗發炎作用等。另外，魚油和魚肝油是不同的，魚肝油主要含脂溶性維生素A和D，對眼睛保養和鈣質吸收有益，沒有太多EPA或DHA成分，對心血管保護並沒效果。