眼淚鼻水狂流竟是它作祟 9歲童鼻子如水龍頭止不住

新竹一名9歲男童日前被媽媽帶到台北榮總新竹分院兒科就診，剛進診間醫師就發現男童的鼻水像打開的水龍頭自來水不停往外流，媽媽表示孩子長期都有鼻子問題，睡覺還會鼻塞打呼，醫師檢查發現果然是過敏性鼻炎，多是因為外來刺激物造成。

醫師郭秉洋表示，過敏性鼻炎患者的症狀時好時壞，時常在季節變化的時候、空氣汙染嚴重時、或吸到花粉、塵螨等等過敏原時，症狀加重。鼻子過敏的患者，也時常合併有氣喘，異位性皮膚炎的問題，在感冒的時候也比較會併發有鼻竇炎。

郭醫師指出，過敏性鼻炎在台灣是很常見的疾病，從小朋友到大人都可能受到影響。 患者常有的症狀是鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻子癢、眼睛癢，喉嚨常覺得有痰，會常咳嗽清喉嚨，也常被誤以為是感冒。

正因為鼻子過敏的關係，患者睡眠品質常受到影響，會有夜咳、打呼等等症狀，也時常覺得頭暈頭痛，有過敏性鼻炎的患者，也常見到有黑眼圈，常常揉眼睛鼻子也會讓該處的皮膚有細紋。

郭醫師說，過敏性鼻炎的日常生活保養很重要，定期打掃居住環境、使用吸塵器清除灰塵，可搭配空氣清淨機清除過敏原，如果居家較潮濕，也可以開除濕機維持在55-65%的溼度，家裡也減少放置地毯、絨毛玩具等等容易積聚塵螨的物品。

他指出，甚至有些患者吸到香水味、浴廁清潔劑等等有刺激性味道的東西也會誘發症狀，也盡量避免，患者需維持規律的作息與充足的睡眠，適度的運動與健康的飲食，也可以有效減少過敏症狀的出現。

醫師提醒家長，若孩子有過敏情況可至醫院就診，抽血檢查過敏原，搭配使用抗過敏的藥物。而前來就診的小男童，後來也在藥物治療下與衛教指導日常生活保養後，過敏的症狀改善許多，不再早起打噴嚏，鼻子像水龍頭一樣流鼻水流不停，更減緩了睡覺時鼻塞打呼，時常咳嗽清喉嚨的表現。