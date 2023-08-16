「這3款快篩」無法確認對XBB有效！食藥署公布廠牌

先前第一線醫師表示，臨床觀察新冠肺炎快篩試劑針對XBB變異株準確度下降。衛福部食藥署緊急下令所有快篩業者進行試驗，確認是否仍有效檢測病毒。食藥署今公布結果，副署長陳惠芳表示，截至8月10日為止，仍有3件快篩未提交評估報告，皆為輸入產品，分別為易可安、五鼎捷、集克家用抗原快篩。

陳惠芳表示，由於先前傳出新冠家用抗原快篩試劑可能對新冠肺炎XBB變異株病毒無法精準監測，因此食藥署發函給國內核准的43件快篩試劑業者，截至8月10日統計，共收到25件評估報告，而8件EUA後就未有輸台紀錄，5件產品已逾期、2件無庫存，因此皆不納入評估中。

陳惠芳說，食藥署接受2種檢驗模式，第一種是「電腦分析模擬」，利用軟體分析異株異位點，與產品偵測位點進行比對，以評估檢測性能是否受影響；第二種為「樣本測試」，使用具有變異株之樣本，進行評估檢測性能是否改變，使用實驗室產製重組蛋白或培養之病毒株或由採集確診病患之床檢體，進行樣本製備。

「評估報告中18件為輸入產品、7件為國產。」陳惠芳說，25件評估報告中，有5件樣本測試、20件電腦測試，評估結果皆不受病毒株變異影響；但有3件有庫存但沒有檢送評估資料的快篩，分別為「易可安唾液家用抗原檢測套組」、「五鼎捷測唾液型家用新冠抗原」、「集克家用新冠病毒抗原快速檢測試劑盒」。

陳惠芳表示，3件未繳交評估報告的快篩試劑中，易可安快篩有32萬庫存、五鼎捷快篩有9800劑庫存，集克快篩則有2.9萬庫存，由於該3款快篩仍符合EUA通過時的標準，亦未接獲國際警訊或其他通報案件，因此僅公布資訊供民眾採購時留意。