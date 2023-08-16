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台鐵冷知識！快快還慢慢？ 員工曝買票被問5字訣有原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台鐵員工近日透露，跟外籍移工溝通都是用「快快還慢慢」五字辨識他們需要搭那種車種。圖／本報資料照片
一名台鐵員工近日透露，跟外籍移工溝通都是用「快快還慢慢」五字辨識他們需要搭那種車種。圖／本報資料照片

台鐵有分區間車、自強號，一名台鐵員工近日透露，跟外籍移工溝通都是用「快快還慢慢」五字辨識他們需要搭那種車種，也讓網友不禁直呼「好酷的冷知識」。

一名台鐵員工在Dcard發文指出，旅客買票的時候，當窗口人員問「快快還慢慢」，就代表被當成移工了。有些旅客真的難以分辨是不是本國人，所以如果認錯的話，原PO也直呼對這狀況「很抱歉」。

對此，網友表示，「好酷，真的是冷知識，謝謝你的犧牲奉獻」、「感謝解答，奇怪冷知識又增加了一個」、「我都不讓窗口開口，直接報一串時間、車種、目的地、電子支付」、「每次搭台鐵都很納悶網路訂票和售票機這麼方便，為什麼一堆人排在櫃檯買票」。

也有內行網友指出，「快快還慢慢是自強號或區間車的意思，外籍移工來買票都這樣表示要搭什麼車」、「我當初在台鐵打工大家都是這麼說的，有個同事還會加上手部動作，那時候還覺得很可愛」、「以前還有中中喔，現在中中剩沒幾班了，多了很快，那就要請他去隔壁高鐵」。

此外，原PO也建議旅客，買票時可以直接報「車次和目的地」，如果要選靠窗或靠走道的位置，買票的當下就要直接說，「不要等票都打好了才講」。

台鐵 Dcard 自強號 高鐵 移工

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