老翁攝護腺癌骨轉移 鐳223治療助改善疼痛、延長存活率
78歲陳姓老翁5年前排尿困難，診斷為攝護腺癌第3期，經放射線治療和抗荷爾蒙治療後，攝護腺癌指數（PSA）下降，恢復良好。但他疏於定期追蹤，最近因腰痛與走路困難才回院就醫，檢查發現他的PSA指數回升且攝護腺癌已轉移到骨骼，經醫師建議先接受放射線同位素鐳223治療改善腰痛狀況後，再用新型抗荷爾蒙口服藥物，順利讓指數下降，同時不再感到疼痛，也能自行活動、正常生活。
大千綜合醫院泌尿科主任吳亞伸表示，當癌細胞尚未擴散出攝護腺時多為第一期與第二期的攝護腺癌，通常建議以手術或放射線治療，同時配合短期荷爾蒙治療來控制病情。如癌細胞已擴散到攝護腺包膜外（即為第三期），或遠端轉移至內臟或骨頭（第四期），則建議以抗男性荷爾蒙療法為基礎，加上放射線治療來抑制癌細胞，但有時轉移至骨頭的部位不只一處而難以治療時，放射線同位素鐳223治療就能派上用場。
大千核子醫學科主任趙剛宏指出，鐳223放射性同位素治療適用於治療攝護腺癌骨轉移，臨床研究證實能延長病人整體存活率。透過靜脈注射，讓鐳223分子在體內找尋並破壞轉移的癌細胞，對周圍正常組織影響較小，可避免傳統化療或電療大範圍的破壞與副作用；此外，鐳223主要經由腸道排出體外，對肝腎功能異常病人並不需要調整劑量。
吳亞伸指出，據統計近年罹患攝護腺癌人數有增加趨勢，加上苗栗老年人口偏高，不少攝護腺癌病人發現時已是中晚期，治療的副作用、疼痛感與行動不便，常造成病人與家屬困擾。新型的鐳223治療能幫助攝護腺癌合併多處骨骼轉移的病人，改善生活品質、延緩骨骼轉移惡化，且目前已納入健保給付，能讓中晚期攝護腺癌病人獲得良好治療方式。
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