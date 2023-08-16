23歲女擁百萬積蓄 月給孝親費5000頻被爸媽追問「存多少了」

法律雖然規定，必須照顧爸媽，但並不限於金錢。日前有一名網友發文表示，爸媽一直問她有多少存款，讓她深感壓力，表示自己並不想告訴他們，但又不知該怎麼辦？引發網友熱議，網群勸「不要講阿」。

有一名網友在論壇Dcard上以「家人一直想知道我的存款」為題發文，原PO表示自己23歲，因為從16歲就開始工作，而且都會強迫自己存錢，目前積蓄累積約130萬元，但自從大學畢業後，爸媽就開始要求孝親費5000元。

原PO強調，自己有兩個哥哥已經畢業三年左右，從他們畢業至今，爸媽未曾要求過他們要給孝親費，所以他們也沒給過，原PO透露，曾經有問為什麼只有自己要給，哥哥們都不用給呢？爸媽就說「因為你比較乖會賺錢啊」。

原PO說自己心裡真的很不平衡，而且爸媽還會時不時的問她現在存款多少了啊？偶而還會想要跟她借錢，內心深感受傷，自己是被當搖錢樹了吧？原PO表示，自己會有這些積蓄，真的都是自己做的要死要活，努力賺來的，心裡真的不想告訴他們，但他們一直問，該怎麼辦呢？

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為，「不要說，說了就會跟潘朵拉的盒子一樣，再也關不上」、「說沒存款，以免到時候道德綁架說叫你拿錢給哥哥買房之類」、「當然是各種裝窮啊，月薪8萬說4萬就好，存款100萬只說10萬」、「感覺是傳統家庭的觀念」、「我都替你感到受傷」、「就不要再給啦，很明顯就是重男輕女+妳剛好軟柿子，能壓榨當然要壓好壓滿」、「絕對不要給喔！最討厭什麼你比較乖這種話」、「孝親5000還好啦，畢竟他們從小養你到大，不過存款還是報少一點為妙」。

也有不少網友紛紛提建議，「你傻了嗎？他們都擺明的你好欺負」、「妳可以進入人生23歲迎來的第一次叛逆期」、「那你就開始變壞」、「變壞+1，不懂事的父母也是該好好教育的」、「變壞+跟父母要錢」、「隨便說個2、30就好了阿，帳戶多開幾個，給他們看其中一個不就解決了」、「勸你不要講比較好，多辦幾個戶頭，拿錢少的那個給他們看就好」、「請你直接搬出去，都有130萬了，可以搬了」、「適當的叛逆才是孝順」。