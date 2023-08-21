減壓找將來！北市房貸戶月均還5.2萬 新北、竹縣增5千 將來銀行助你有感省房貸

月薪幾乎全得繳房貸，純網銀將來銀行NEXT BANK當神隊友幫你減壓！最新統計資料顯示，截至3月底台北市新承作平均房貸金額達1369萬元，若以30年期、利率2.06％試算，每月還款金額已達5.1萬元，若再加上央行3月升息半碼因素，估計月還款金額將逼近5.2萬元，幾乎等於同期全國工業及服務業受僱人員平均總薪資！(註)主計處統計2023年3月底工業及服務業全體受僱員工總薪資平均52,066元，年增1.42%。

月薪幾乎全得繳房貸，北市房貸戶月均還5.2萬。 圖／將來銀行提供

為助國人緩解高漲的房貸壓力，將來銀行NEXT BANK除於5月推出全台首見可「全線上申辦」的零接觸房貸外，更推出限期超殺房貸專案，凡國人於9月10日前申請成功，且於9月底前成功撥貸，首500名無論是買賣件或轉貸件，均享「利率一律地板價」、「抽百萬元現金」，及業界極罕見之「全額補貼地政設定規費」三大神級優惠。

將來銀行NEXT BANK指出，只要符合條件，首購自住族（名下僅1戶不動產）優惠利率通通2.06%；第二戶優惠利率一律2.375%；第三戶以上、豪宅或是小套房（小於15坪）則為統一為2.47％。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。

為助國人緩解高漲的房貸壓力，將來銀行NEXT BANK推出限期超殺房貸專案。 圖／將來銀行提供

且為使更多國人能享有此三大堪稱市場最殺的優惠，將來銀行NEXT BANK自7月中旬起，開辦區域由原本的北市、新北、桃園多數地區，再擴大至新竹市、竹北市及三峽北大特區，消息一出，立刻引起眾多為房貸壓力所苦的當地房貸族關注及申貸。

若是前述地區且在疫情期間購屋、辦理房貸的房貸族，因央行過去1年多持續升息因素，到今日每月償還金額恐已增加約7~11％。房產專家建議，若民眾已繳款超過3年無需再負擔提前清償的違約金，建議可轉往房貸利率較低的銀行，如將來銀行NEXT BANK「利率一律市場地板價」的專案優惠就很誘人，且佛心補貼轉換成本外還抽百萬元現金，是非常適合洽談轉貸減壓的銀行選擇。

「自貸高級感」的房貸優惠專案無論新貸、轉貸都適用。 圖／將來銀行提供

沈重的房貸負擔不僅存在於台北市，新北市、新竹縣、桃園市相較於疫情前也均有超過2成的增幅。統計資料顯示，相較於2020年年初新冠疫情爆發起點，新北市房貸戶平均每月要多付逾5700元、桃園市房貸戶多付逾4500元、新竹縣房貸戶多付逾5300元。若再加計央行3月升息半碼，各銀行陸續於第二季反應調高基準利率，房貸壓力只有更重，將來銀行NEXT BANK指出，「自貸高級感」的房貸優惠專案無論新貸、轉貸皆適用，有感減壓就趁現在！

將來銀行線上房貸「自貸高級感」優惠活動概要