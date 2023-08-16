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駕駛艙不再變烤箱！貨卡運匠2大冷氣保養撇步 不傷引擎還省荷包

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文／陳羿郿

夏天艷陽高照，車子只要停放在太陽底下直射幾分鐘，很容易導致溫度飆高超過50℃，達到「烤箱」般的高溫，若是遇上車內冷氣不涼，就更容易讓駕駛、乘客感到心煩意亂、脾氣暴躁，造成車子冷氣不冷的原因有哪些？

車子冷氣吹不涼　最常見「冷媒外洩」

ISUZU台北合眾汽車指出，車子冷氣不冷可能是元件有損壞以外，最容易碰到的就是冷媒部分外洩，導致冷媒量不足，或是散熱器有阻塞，降溫效果就會大打折扣。

冷氣出現異常，除了體感上能直接感受到，若是有聞到異味，就可更清楚判斷是冷媒洩漏的問題。

一旦發生冷氣不冷，車主首先可自行檢查濾網是否有阻塞，做簡單清潔；清潔後如果還是未改善，仍建議開回保養廠做檢查。

ISUZU台北合眾汽車指出，車子冷氣不冷可能是元件有損壞以外，最容易碰到的就是冷媒部分外洩，導致冷媒量不足，或是散熱器有阻塞，降溫效果就會大打折扣。

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貨卡「有效降溫」三步驟

ISUZU台北合眾汽車提供車內「有效降溫」三步驟：

1、上車前，打開車門、車窗，讓車內保持通風。

2、先開「送風」幫助散熱。

3、開車上路後再開啟車內空調（A/C）和冷氣，效果更佳。

真的很怕熱的車主，還可以自行加裝小電扇做輔助，更有利於車內降溫。

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熄火前關冷氣、開送風　延長車子及冷氣壽命

想要延長車子及冷氣壽命，ISUZU台北合眾汽車也建議，「完全熄火前預留5至10分鐘關掉冷氣，開送風」。因為車子行駛期間，冷氣長時間運轉，水氣會附著在空調元件上造成髒汙，也會讓零件變質損壞；改調送風可讓空調管道內的溫度回升，吹散出風口內的水氣，避免空調管道潮濕發霉。

另外，ISUZU台北合眾汽車也提醒車主，車子要定期進廠保養健檢，健檢會針對煞車、引擎、變速箱、底盤等安全性部分做檢查；還有推出清洗套餐，進行冷凝器（散熱片）清洗和蒸發器（風箱）的清洗，都可以延長冷氣的使用壽命。

ISUZU台北合眾汽車也提醒車主，車子要定期進廠保養健檢，健檢會針對煞車、引擎、變速箱、底盤等安全性部分做檢查；還有推出清洗套餐，進行冷凝器（散熱片）清洗和蒸發器（風箱）的清洗，都可以延長冷氣的使用壽命。

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5種物品夏天別放車內！避免火燒車 

過去，海巡署曾在臉書提醒，車內悶熱加上陽光直射，如果放置了以下5種危險物品，火燒車的機會將大幅增加，應特別當心：

1、手機

在高溫悶熱的汽車內，手機內的鋰電池會逐漸發熱，恐導致爆炸燃燒。

2、行動電源

內建多顆鋰電池的行動電源，同樣無法承受車內高溫，恐發生起火意外。

3、芳香劑、香水

這些含有酒精成分的芳香劑或香水，可能在高溫或陽光直射之下引發火災。

4、眼鏡、寶特瓶

太陽光可照射穿透這些材質透明的物品，在一定角度下「聚光」，就會讓熱點產生高溫，導致火勢發生。

5、打火機

打火機內含有「正丁烷」燃料，在高溫悶熱下有起火風險。

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