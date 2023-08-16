無肉不歡少吃蔬菜！60歲男自覺「身體無異狀」卻罹大腸癌

台中一名60歲的男子愛吃肉到「無肉不歡」的程度，他日前參加國健署糞便潛血檢查，檢查結果異常呈現陽性，自己有警覺性馬上到醫院就診，經過大甲李綜合肝膽腸胃科主治醫師曾宇辰的建議後，進一步安排大腸鏡檢查，檢查竟罹患大腸癌，自己嚇一跳，幸好早期發現，接受治療。

曾宇辰表示，患者自述平常很喜歡吃肉，幾乎每餐都一定要吃兩份以上的肉才可以，也很少吃青菜，參加國健署免費的大腸癌篩檢，呈現陽性，主動掛號到門診就診，他告訴換患者，糞便潛血呈陽性，常見的原因包括大腸息肉、腫瘤或痔瘡出血，患者一聽後，願意安排大腸鏡檢查，沒想到檢查出來，意外發現罹患大腸癌，立刻安排開刀治療。

「我身體平時都沒怎麼樣，也沒有什麼徵狀，怎麼會發現腫瘤！」患者說，自己身體很硬朗，在檢查出罹患大腸癌前，也沒有任何病痛，不明白為什麼會罹癌，經過醫師追問，發現患者飲食習慣，就是愛吃肉，每一餐一定要吃大量的肉，研判蔬菜吃得太少或沒吃，造成罹癌的原因之一。

曾宇辰說，大腸癌早期無症狀，定期接受大腸癌篩檢能夠提早發現病狀，可有效降低大腸癌死亡率2至3成。50歲以上的民眾，要多加利用國健署每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，如果自已發現大便中有血、大便中有黏液、排便習慣改變、大便變細小，或是經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血，持續出現超過2周以上，應立即就診。

依國際癌症研究總署指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉（豬、羊、牛）會增加17%罹患大腸癌的風險。曾宇辰提醒，喜歡吃肉要記得多補充蔬果，纖維質攝取不足，罹患大腸癌的機率也相對提高，一定要正確飲食、規律運動、控制體重，定期篩檢、拒絕菸酒檳，才能降低罹癌風險。