高雄自助餐便當包藏污垢鐵片 網KUSO：驚喜總是在最後一口
現代人工作忙碌，鮮少在家開伙煮飯，許多人的三餐都是在便當店與自助餐店解決。日前有一名網友發文抱怨，他吃便當吃到便當菜裡有污垢的鐵片，害他狂吐且心裡產生了陰影，引發網友熱議，直呼「好噁心啊！」
有一名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼出一組照片並發文表示，他在高雄市鼓山區的自助餐店買了一個便當，吃到最後一口菜時才發現，在金針菇菜裡藏有一片充滿污垢的鐵片，當下一度還誤以為是海帶，他無法想像便當菜裡面怎麼會有這種東西，害他忍不住狂吐，且心裡陰影面積不斷地擴大。
照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言，「真是誇張，我要吐了」、「我看成海苔」、「真的會以為是海苔，牙齒沒事吧」、「好像一種很硬打開能直接吃的昆布」、「好危險！那個會割到耶」、「好扯喔，我還以為是在說白色是蟲蟲，拉大看半天才知道那不是海苔」。
也有不少網友開玩笑說道「還以為海苔壽司卷欸」、「缺血補鐵，貼心」、「補充鐵質」、「用這剔牙也太超過了吧」、「驚喜總是在最後一口」。
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