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低壓帶移入水氣增 下雨擴大高溫降

聯合報／ 記者彭宣雅╱台北即時報導
下雨範圍擴大，高溫也下降。圖╱氣象局提供
下雨範圍擴大，高溫也下降。圖╱氣象局提供

今起受低壓帶影響，水氣增加，降雨擴大，氣象局指出，全台高溫也下降，在31到34度之間，但周三到周六天氣不穩定，外出要備雨具，中南部易有陣雨或雷雨，注意大雨。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，隨著蘭恩颱風侵襲日本關西，這兩天位置較為偏北的低壓帶開始向南移動，逐漸移到台灣上空，西南風夾帶水氣也增多，今天開始整體天氣不穩定的情況將會變得明顯。

由於海峽上空有降雨系統發展移入影響，西半部一整天容易有短暫陣雨或雷雨，局部地區有可能出現較大雨勢，白天陸地上熱對流發展也比較旺盛，且向東移動，東半部要留意午後雷雨，也有較大雨勢出現。

吳聖宇指出，明後兩天因低壓帶就位於台灣上空，大氣不穩定度高，水氣偏多，各地都會有短暫陣雨或雷雨，尤其白天期間配合熱力作用，對流的發展會比較旺盛，將會有局部較大雨勢出現的機會，降雨的範圍較廣，降雨時間不固定。

周六低壓帶向西移動，慢慢離開台灣附近，太平洋高壓邊緣逐漸向西推進，天氣會漸趨穩定，不過仍然有較高的午後熱對流雷雨發生機會，仍有局部較大雨勢出現的可能性。

下周日(20日)高壓進一步增強，午後雷雨情況顯著減少，只剩下山區還有局部熱對流雷雨的機會，平地天氣可望不受影響。降雨減少之後，溫度將會明顯上升，周末期間局部地區又可能會有比較高的溫度出現。

吳聖宇指出，下周仍會是以夏季型天氣為主，遠海上可能會有颱風或熱帶擾動繼續發展，不過預報資料顯示接近影響台灣的機會不大，颱風不影響，就會持續受到太平洋高壓影響，主要的天氣變化將是山區的午後熱對流雷雨，同時溫度將會偏高，應該會是一段比較高溫炎熱的時期。目前仍是颱風活躍的季節，天氣變數可能較多，後續預報變化情況還要持續留意。

今起受低壓帶影響，水氣增加，降雨擴大，氣象局指出，全台高溫也下降。本報資料照片
今起受低壓帶影響，水氣增加，降雨擴大，氣象局指出，全台高溫也下降。本報資料照片

蘭恩颱風 高溫

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