水氣增降雨擴大至周六 吳德榮：下周日本南方海面有熱帶擾動發展

又要下雨了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今至周六受「西南季風」影響，水氣增多，大氣很不穩定，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率提高。下周在日本南方海面有熱帶擾動發展，待進一步觀察。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周六受「西南季風」影響，水氣增多，大氣很不穩定，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率提高，平地應注意急雨淹水，山區應防坍方、落石。今日各地區平地氣溫：北部25至34度，中部24至34度，南部24至34度，東部23至36度。

最新模式模擬顯示，下周日至周二(20至22日)「西南季風」停歇，水氣減少，天氣晴熱，大氣未完全穩定，午後近山區仍有局部雷陣雨的機率。

吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第7號「輕颱蘭恩」今晨其中心已進入日本海，日本陸地的風雨將逐漸減小。