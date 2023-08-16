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結合4美學元素 台北101化身當代文明地標

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
台北一○一董事長張學舜上任後，將台北一○一重新定位。圖／台北一○一提供
台北一○一董事長張學舜上任後，將台北一○一重新定位。圖／台北一○一提供

台北一○一為世界著名地標，也是國家門戶，董事長張學舜上任以來，將台北一○一重新定位，透過場域改造、整合資源及營運策略運用，將當代美術館搬進台北一○一。張學舜表示，台北一○一打造新的永續發展地標與商業模式，是台灣當代生活美學場域，更讓世界看到台灣的當代文明。

台北一○一作為世界著名地標，每隔一段時間就會呈現出令人驚豔的策展。張學舜表示，台北一○一結合人文、藝術、時尚、創意四個生活美學元素，注入內容與溫度，帶來新的生命力與價值，打造成為代表台灣當代文明的地標。

張學舜上任以來，透過場域改造將當代美術館搬進台北一○一，在辦公大樓各個樓層公共空間及高空餐廳陸續策畫朱銘、康木祥、洪易等不同風格藝術大師作品展出，也有以花為主題的花藝大展，島嶼花園把當代藝術與台灣特有種的綠植花園帶進各場域，無論是美食街生意盎然的植栽植生牆，還是觀景台的秘境花園，又或是雙跨年的新年一○一煙火等，都帶動人潮創造價值。

張學舜表示，台北一○一打造新的永續發展地標與商業模式，七月也成為全球十大超高建築中，唯一榮獲LEED+WELL雙白金認證的建築。台北一○一是台灣當代生活美學場域，展現出當代台北、當代台灣最好的意象，讓世界看到台灣的當代文明，更是世界看見台灣最美好、最耀眼的名片。

美術館 建築

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