鬼月封鐘息鼓 基隆「起燈腳」引路

農曆七月鬼門開，全國各地有不少特殊習俗與活動。雲林縣福興宮太平媽祖、嘉義縣新港奉天宮都封鐘息鼓，避免驚嚇到陽間接受普度的「好兄弟」；嘉義市嘉邑城隍廟將在市區重要地點「掃路角」。台南北門鎮海將軍廟供奉豬母娘娘，附近宮廟輪流普度讓豬母娘娘天天飽餐；台南市觀旅局則推出「最強女鬼散步導覽路線」，邀大家來試膽。

台南北門鎮海將軍廟供奉豬母娘娘，人身豬臉緊箍咒環神像相當特殊。圖／洪有志提供 「鷄籠中元祭」邁入第169年，今天凌晨零時的開燈夜「起燈腳」儀式，3千盞普度公燈同時綻放光明，象徵為好兄弟引路，也代表鷄籠中元祭揭開序幕。今下午2時開啟龕門（俗稱鬼門），讓好兄弟到陽間享用豐盛祭品，今下午2時開啟龕門（俗稱鬼門），讓好兄弟到陽間享用豐盛祭品。

新港奉天宮昨舉行「封鐘鼓」古禮，農曆7月停止鳴鐘擊鼓，以免誤敲震攝好兄弟，要到農曆8月初一早上才解封；雲林縣福興宮太平媽祖昨也舉行封鐘息鼓儀式，避免干擾好兄弟到陽間接受普度，廟方推出平安緣籤，讓信眾貼在家前保平安。

蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，嘉邑城隍廟為求平安，將在嘉義市區重要地點「掃路角」，即祭亡靈趕鬼。市府也努力扭轉蘭潭刻板印象，更新美化造景藝術及姐妹亭，拋開傳說陰影。

台南北門潟湖旁鎮海將軍廟（豬母廟）供奉豬母娘娘，人身豬臉緊箍咒環神像特殊，農曆7月附近宮廟輪流辦普度，讓豬母娘娘每天吃大餐，但居民說，千萬不可拿豬肉來拜，是大忌諱。

結合清末府城三大奇案陳守娘顯靈傳說，台南市推出「最強女鬼散步導覽路線」，8月19日至9月9日每周六下午導覽7處相關景點，有120名免費名額。市長黃偉哲說，不論是喜歡文化尋根、浪漫追尋或恐怖陰森，都歡迎農曆七月遊台南。

儘管農曆7月有很多禁忌，花蓮縣鳳林鎮北林三村社區反其道而行，11年前舉辦「菸樓迷路．百鬼夜行祭」，盼喚醒對北林日本移民村與菸樓文化的重視。今年改為百鬼拚桌宴，邀民眾享用鳳林在地美食。