巴西蛋不合格 銷毀10萬公斤

食藥署最新一周邊境食品檢驗結果出爐，又見兩批農業部專案進口「蛋類」違規，皆來自巴西，一批「帶殼蛋」檢出國內禁用動物用藥，另一批「冷凍蛋液」則是「芬普尼」超標。這已不是專案進口蛋第一次出包，今年七月十八日也有五批、一二○噸土耳其雞蛋被驗出禁藥遭銷毀。農業部長陳吉仲表示，已依規定銷毀，不會影響國內供需。

「超思有限公司」進口巴西「帶殼蛋」，檢出台灣禁止動物用藥，總重逾八萬三八六○公斤；「台農投資股份有限公司」進口的巴西「冷凍蛋液」則是檢出殘留農藥「芬普尼」超標，總重二萬二二○○公斤。

食藥署副署長林金富表示，目前輸台蛋品均為農業部專案進口，申請輸入到今年底，食藥署採取百分之百逐批抽驗措施，違規蛋品須全數退運、銷毀。

陳吉仲表示，今年需要卅三萬隻種雞，目前已進口十七萬隻，國內生產排程都依原先規畫，後續產蛋率將大幅增高。

此外，本周又有四批美國櫻桃（總重五萬七六○○公斤）檢出台灣禁用農藥「滅芬座」。林金富說，已行文給美國在台協會，但尚未獲得回應，期限至九月中旬。