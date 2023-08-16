健康你我他／制服縫毛巾 睡覺鋪涼蓆

地球生病了，溫室效應讓地球持續發高燒。除了環保減碳，我們還得採取保冷抗暑的絕招。

小妹在開放性賣場工作，人潮眾多，夏天讓人受不了。有次中午工作忙碌，汗流浹背忘了補充水分，竟暈倒在地，同事送她去急診，我趕到醫院看到她臉色發白，相當虛弱無力。她回家後，把那件悶熱的尼龍制服改造一番，在腋下及背部縫上薄薄的棉質毛巾，吸汗又散熱，適時喝水，就改善多了。

在家，我保持放鬆自在，少焦躁，心靜自然涼。冷氣設定在27度，加上風扇運轉，空氣涼爽舒適；床上鋪了藺草涼蓆，一覺到天亮；多吃蔬菜、瓜果、綠豆、薏仁，少碰辛辣、冰品，養生又養心。

出門也可以免費吹冷氣。到圖書館或看展覽，涼快又增加知識，一舉多得；還有郵局、銀行、書店、捷運站、區公所、社區中心、衛生中心、百貨超商等都是不錯場所；與朋友約會見面，首推東區地下街，潔淨明亮，累了坐下來喝口水，促膝談心，真是一大享受。

冷氣吹久不舒服，戶外活動後大汗淋漓，沖個溫水澡，有助循環、消化及睡眠。清晨到公園散步，可避開烈焰，但出門前別忘了防曬法寶：水壺、陽傘、墨鏡、手帕、遮陽帽、長袖薄夾克都是必備利器。選擇陽傘也有學問，記得要選內層塗黑外層淺色的，這樣才能達到遮光效果喔。