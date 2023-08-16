8旬婦換生物瓣膜 手術「不開心」更安全

86歲高女士20年前以外科手術置換主動脈瓣膜，今年初開始走路易喘，且情況逐漸嚴重。基隆長庚醫院胸腔科醫師抽取肺積水後，狀況仍未改善，至心臟科就診後，發現是植入的生物瓣膜老化，須重新置換，經醫療團隊評估，採經導管瓣中瓣手術，高女士術後一周即出院，且恢復良好。

林口長庚醫院心臟血管內科系主任謝宜璋指出，常見主動脈瓣膜狹窄原因，是自然老化導致心臟瓣膜鈣化及退化，一般較常發生在70至80歲間；主動脈狹窄病人無症狀期間較長，若已出現症狀，患者平均存活僅2至5年，主動脈瓣膜開口小於0.1平方公分，曾出現胸悶、呼吸喘、暈厥等症狀者，應及早治療、降低死亡風險。

林口長庚醫院心臟衰竭中心主任張其任表示，經導管瓣中瓣手術及經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）為一種微血管內治療，多由大腿腹股溝位置打針進入，過程中藉由先進X光影像系統引導定位，精準置放瓣膜。

林口長庚醫院心臟血管外科副主任陳紹緯指出，開心手術一生中多只能進行一次，年輕主動脈瓣膜狹窄病患若有合併血管阻塞、心律不整，或其他瓣膜狹窄等狀況，建議以外科手術一併解決。高齡病患、曾以外科手術植入生物瓣膜但已老化者，則適用TAVI手術置換，術後復元時間短，患者多在一、兩周內出院，手術過程中不必暫停心跳、使用心外循環系統，僅局部麻醉且不必插管，手術風險較低。

現行健保給付規定，患者有臨床心衰竭症狀，並經超音波判定嚴重主動脈瓣膜狹窄，加上兩位心臟外科醫師判定不適合進行外科主動脈瓣膜置換手術，且預期存活年達1年以上者可獲得給付。陳紹緯說，若患者不符給付資格，表示外科手術風險低，仍應積極治療。

林口長庚醫院近期完成另一例TAVI手術，63歲涂女士因先天疾病導致主動脈扭曲，醫療團隊由頸動脈放入導管，林口長庚醫院外科部副部主任葉集孝表示，此情況相當罕見，百台手術中僅有一例。