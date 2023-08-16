年輕人中午打球 橫紋肌溶解急送醫

一名年輕男性日前於上午11點左右，在戶外打籃球2小時，因為天氣炎熱、大量流汗，激烈運動加上水喝不夠，造成橫紋肌溶解，送醫急診檢查發現，他也有急性腎衰竭、肌肉酵素高問題，雖無生命危險，但仍然住院中。

台灣近年受氣候變遷影響，出現連日高溫，氣溫高時從事戶外活動，人體水分會加速流失，若未及時補水，恐引起脫水或熱傷害，包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑等。

三軍總醫院中暑防治中心主任、腎臟科主治醫師朱柏齡表示，該患者雖非熱傷害，但因天氣炎熱且水喝不夠，造成橫紋肌溶解，建議民眾外出運動前，可先查閱手機App，如果體感溫度顯示超過40度，不建議外出運動。

國健署建議民眾，炎夏享受戶外活動時，要注意身體狀況，以補充水分，並謹記「補水3適」：

1.適時：建議戶外活動前1小時喝水，並分兩階段補充水分；活動中每15分鐘喝水。

2.適度：依據天氣、活動量及流汗量，適度補充水分，不要等有口渴的感覺才喝水，因為口渴時身體已經處於缺水狀態；若活動超過1小時，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分飲料。

3.適量：出門前1小時適量慢速喝水400至600毫升，避免急促喝水，腎臟在無法負荷情況下，會產生電解質不平衡，造成「水中毒」；戶外活動中，每15分鐘飲水200至300毫升，避免熱傷害發生。若運動前後量體重，減輕的體重就是缺水量，須逐步補足。

朱柏齡提醒，像軍人等部分職業，可能需在戶外運動或訓練，都要注意水分補充，運動超過1小時以上，建議喝含有電解質、低糖分飲料，不可喝含咖啡因或酒精；小便顏色若像檸檬汁等淡黃色，屬於正常，如果像蘋果汁等，代表水分不足，應盡快補充，不可等口渴才喝。

國健署表示，民眾於戶外若有補充水分的需求，可透過「奉茶行動」App，快速且方便找到距離最近的奉茶站（目前全台灣近萬個免費裝水站），可以隨時補充水分與解渴，不再讓身體有缺水危機。