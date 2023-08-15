五旬男「小弟弟」無法勃起嚇死 醫：每2人就有1人患病

58歲張先生，工作忙碌，常熬夜加班與應酬喝酒，半年來「小弟弟」勃起硬度逐漸下降，原以為是勞累所致，但情形愈來愈糟，力不從心，最後甚至叫不起來，無法完成性行為，自行服用威而鋼也不見起效。醫師表示，男性隨著年齡漸長，又因工作忙碌，常熬夜加班與應酬喝酒，「小弟弟」勃起硬度可能愈來愈弱，據統計，台灣50歲以上男性，每兩人就有一人可能有勃起功能障礙。

台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿科主治醫師黃建榮表示，勃起功能障礙。除心理因素外，主要是陰莖動脈血管血流不順暢，而患有肥胖、三高（高血糖、高血脂、高血壓）以及睪固酮低下的男性，更容易提早出現不舉或性行為時無法維持陰莖足夠硬度的情況。

黃建榮說，勃起功能障礙的治療首先都會想到威而鋼、犀利士及樂威壯等，作用迅速且安全性高，約有6至8成患者可獲滿意改善，缺點是吃了才有效果，沒吃就沒效；部分病人選擇使用真空吸引器、陰莖海綿體藥物注射或是外科手術治療。然而仍然有許多患者，平常也沒時間規律運動，沒有戒除菸酒，吃了威而鋼還是無法很堅挺，治標不治本，威而鋼藥物都不行，醫師也束手無策。

張先生就是服用威而鋼後，完全沒有起色，嚇得到醫院就醫，尋求泌尿科醫師專業協助。黃建榮指出，該院近期引進低能量體外震波療法，利用低能量震波施打於患部，可震盪陰莖血流、軟化動脈硬化，讓陰莖新生血管，打通血路、改善陰莖血液流動，以治療勃起功能障礙。

黃建榮表示，低能量震波此為一種非侵入性的治療方式，在施打時會有些許刺痛感，但不會造成任何傷口，療程為每周一次，時間約20至30分鐘，總共需治療6周，並依患者身體狀況不同，調整施打的能量和次數。張先生經過低能量震波治療一個月療程後，逐漸恢復性趣。

低能量體外震波與傳統口服藥物服用後可立即出現效果不同，須接受一定次數的震波治療後一段時間，待陰莖海綿體產生足夠的新血管增生，效果才會逐漸出現，一般需要一個多月，約治療6至8次後，會有明顯改善。低震波治療在療程結束後，仍可維持至少半年以上，有一半以上患者自述不需使用藥物也可行房。

但目前低能量震波治療沒有健保給付，每家醫院所開出的費用也不一，大約是每次數千元不等，6次為一個完整療程。但是有凝血功能問題或正在服用抗凝血藥物、醫師較不建議此治療方式。

黃建榮說，性功能障礙與生活與經濟的壓力、焦慮、憂鬱或夫妻之間感情不睦等心理因素都有關係，不好的生活習慣要調整，也要有樂觀心情面對生活壓力，敞開心扉，與妻子和家人多溝通，舒緩緊張壓力，才能有「性福人生」。