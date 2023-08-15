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影／星宇航空台北-克拉克今首航 開航即每日一班飛航

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
星宇航空及菲律賓觀光局特別準備了星探者行李束帶、手提帆布包及香蕉乾等首航禮，送給每一位搭乘首航班機的旅客。圖／星宇航空提供
星宇航空及菲律賓觀光局特別準備了星探者行李束帶、手提帆布包及香蕉乾等首航禮，送給每一位搭乘首航班機的旅客。圖／星宇航空提供

星宇航空開闢台北-克拉克航線，首航班機於今天（15日）上午7點51分由桃園國際機場起飛，桃園國際機場特別準備水門禮為首航班機慶祝。星宇航空及菲律賓觀光局特別準備了星探者行李束帶、手提帆布包及香蕉乾等首航禮，送給每一位搭乘首航班機的旅客。

星宇航空表示，克拉克為星宇航空繼馬尼拉及宿霧後的第三個菲律賓航點，原為美國在亞洲最大軍事基地，因此有東方小美國之稱。看好北美轉機客市場，隨著克拉克的開航，將為轉往菲律賓北部的旅客節省大量車程時間。克拉克位於菲律賓北部，為菲律賓重要的經貿發展特區，預計可為經常往返台灣及菲律賓兩地的商務客創造更便利、舒適的航程。

星宇航空指出，近年來克拉克除了逐漸轉為經濟重鎮外，也規劃許多觀光景點吸引觀光客，像是適合親子旅遊的東南亞最大水上樂園、豪華高爾夫球場等，不論是大人小孩都可玩得不亦樂乎。為了提供旅客更舒適的飛行體驗，台北-克拉克航線以Airbus新世代客機A321neo執飛，提供共188個座位，包含商務艙8個、經濟艙180個，開航即每日一班飛航。

星宇航空開闢台北-克拉克航線，桃園國際機場特別準備水門禮為首航班機慶祝。圖／星宇航空提供
星宇航空開闢台北-克拉克航線，桃園國際機場特別準備水門禮為首航班機慶祝。圖／星宇航空提供
星宇航空開闢台北-克拉克航線，地勤人員在機坪與首航班機道別。圖／星宇航空提供
星宇航空開闢台北-克拉克航線，地勤人員在機坪與首航班機道別。圖／星宇航空提供

菲律賓 航班 星宇航空

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