台南增61例登革熱 加強稽查高風險區域工地

科技業工程師普遍高薪，是很多人嚮往的職業，若不是資工、資管等本科系出身，卻又想當工程師？有辦法嗎？日前有一名網友發文表示，有一位親戚是經濟系畢業的，想進科技業當工程師，引發網友熱議。

2023-08-15 13:44