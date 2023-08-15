台南增61例登革熱 加強稽查高風險區域工地
台南市今天新增61例本土性登革熱，全市累計1371例，分布19個行政區；持續對高風險區域工地加強稽查，避免孳生病媒蚊，影響工人、鄰近居民健康。
台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增61例本土性登革熱，其中安南區15例，東區及永康區各13例，南區10例，北區4例，仁德區3例，中西區2例，關廟區1例，年齡介於6歲至89歲，52例由診所或醫院通報，9例擴大採檢發現。
衛生局針對近期登革熱病例分析，仁德區病例數連續數週呈現下降趨勢，顯示防火牆式化學防治，嚴格落實空地空屋及地下室孳生源巡查與清除，搭配陽性工地執行停工處分，成效顯著。
市府將持續對高風險區域工地加強稽查，截至上週，共查獲37處工地陽性孳生源，立刻開單告發，勒令停工。衛生局表示，近期強降雨，容易造成建築工地積水，涵蓋電梯井、連續壁溝槽、貯水井、地面積水、機具及建材堆置處、建築廢棄物等。
衛生局昨天在安南區調查106戶，其中陽性戶2戶查獲2個陽性容器，開立2張舉發單。
台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計1371例，分布在永康區、東區、仁德區、安南區、北區、南區、歸仁區、中西區、善化區、新化區、關廟區、安平區、新營區、柳營區、楠西區、左鎮區、七股區、將軍區及西港區等19個行政區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言