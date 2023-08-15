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金門酒廠首款ESG概念契作酒 「一穀作契」高粱酒上市

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
金酒公司董事長謝世傑（左）與總經理丁丞康，出席金酒首款ESG概念「一榖作契金門高粱酒」發表會。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金酒公司董事長謝世傑（左）與總經理丁丞康，出席金酒首款ESG概念「一榖作契金門高粱酒」發表會。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金門酒廠推出首款ESG概念、嚴選100%本土高粱的契作酒——「一穀作契金門高粱酒」，酒廠自2021年起攜手台南市、嘉義縣、雲林縣、苗栗縣及桃園市，以五個縣市農會合作的契作高粱作為原料，進一步強化企業對於ESG永續發展的承諾。

金門酒廠創立之初，就是以解決民生問題為使命，71年來秉持著「取之社會、用之社會」的社會企業責任為理念，持續展現對居民、土地和環境的關懷。在今（15日）的上市發佈會上，金門縣政府秘書長代理金酒公司董事長謝世傑，攜手農業部陳吉仲部長，以及契作縣市的農會代表，透過一同種下高粱的儀式，象徵從中央到地方、從金門到臺灣，「一心向前，一榖作契」共同推動契作高粱酒的民生經濟與永續發展大業。

過去國內沒有適合釀酒之純糯高粱品種，酒廠主要是靠進口，台南區農改場在2019年育成了臺南7號及臺南8號純糯性紅高粱，金酒公司試釀發現風味極佳，於是2021年起金門酒廠與台灣各縣市農會攜手合作，以3年契作3,000公頃為目標，只要品質達到標準金酒將全面收購，成功打造契作高粱商業模式。

「一穀作契金門高粱酒」酒體採用糯性高粱所釀製，具有濃郁醇厚之風格特色，酒體清亮透明、香氣濃郁，前段帶有清香、糧香及酯香濃郁協調，後段帶有微醬香，先酯後醬，似烏梅香，熟瓜果香、微陳香等複合香氣，入口酒體飽滿醇厚、圓潤甘美，品飲後尾味怡暢、回味悠長。

新酒款的酒標融合金門酒廠城門和台灣高粱田元素，中間落款酒名為「一穀作契」象徵高粱原料來自本土契作，更代表金門外島與台灣本島共同努力，創造絕佳的經濟循環，提高整體產業價值，為綠色永續發展樹立最佳典範。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠推出首款ESG概念、嚴選100%本土高粱契作的「一穀作契金門高粱酒」。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金門酒廠推出首款ESG概念、嚴選100%本土高粱契作的「一穀作契金門高粱酒」。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金門 農會 臺南

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