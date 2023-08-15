中、泰猴痘增 旅遊疫情建議升至第1級「注意」

疾管署今天公布新增14例本土猴痘病例，發言人曾淑慧說，研判與旅遊旺季、周邊國家疫情上升有關。另外，中國大陸、泰國疫情上升，旅遊疫情建議等級提升至第1級「注意」。

衛生福利部疾病管制署公布國內新增14例猴痘（Mpox）本土確定病例，均為台籍男性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於7月17日至8月7日，分別於8月8日至13日確診。疫調匡列相關高風險接觸者39名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署發言人曾淑慧在疫報記者會上說明，新增確診病例分布為新北市2例、桃園市2例、新竹縣1例、台中市4例、台南市1例、高雄市4例；確診病例數較前幾週增加，研判與正值旅遊旺季，日本、韓國、中國大陸等周邊國家疫情又有上升趨勢有關。

疾管署指出，近期亞太國家猴痘疫情呈上升趨勢，中國大陸自6月起疫情開始上升，且7月單月通報491例個案，為6月的4.6倍，迄今累計599例個案，通報病例來自23個省市區，以廣東省、北京市等通報的病例數為多；香港自7月中旬起疫情也呈上升趨勢，迄今已累計28例。

此外，日本及韓國疫情仍呈緩升趨勢，分別累計194例及134例個案，多為本土病例；泰國則自5月起疫情上升，迄今累計119例。

疾管署表示，今天提升中國及泰國旅遊疫情建議等級至第1級：注意（Watch），目前共計40國列為第1級。

疾管署指出，自去年6月23日將Mpox列為第2類法定傳染病，截至今年8月14日累計264例本土、16例境外移入，其中229例已康復結案，7例仍住院治療中、44例於居家自主健康管理中。