身障童「暫判定」鑑定時間統一 明元旦起90天內辦理

衛福部近日公告修正「身心障礙者鑑定作業辦法」，衛福部護理及健康照護司專門委員曾淑芬表示，6歲前「暫判定」鑑定作業時間，從60天放寬為90天，預計113年元旦上路，估計3195名幼兒受惠。

「身心障礙者權益保障法」第14條第2款規定，領有身心障礙者證明者，應於效期屆滿前90天內重新辦理鑑定，但子法「鑑定作業辦法」第9條規定，鑑定時間為屆滿前60天，兩個法條相關日期相差30天，引發困擾，為此，衛福部此次統一為90天。

另外，身心障礙兒童若要鑑定呼吸功能，過去只能找成人的神經科、耳鼻喉科、精神科、復健科醫師，兒科只有列入胸腔、重症等，並沒有呼吸功能鑑定。此次公告也將接受過神經專科訓練的兒科醫師，列入可評估呼吸功能的鑑定人員資格，民眾未來就醫時，可以找自己長期看診的小兒神經專科醫師。

身心障礙8大類別，包括「神經系統構造及精神、心智功能」、「眼、耳及相關構造與感官功能及疼痛」、「涉及聲音與言語構造及其功能」、「循環、造血、免疫與呼吸系統構造及其功能」、「消化、新陳代謝與內分泌系統相關構造及其功能」、「泌尿與生殖系統相關構造及其功能」、「神經、肌肉、骨骼之移動相關構造及其功能」、「皮膚與相關構造及其功能」。