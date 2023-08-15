周三至周五全台降雨機率高 中南部全天下大雨

低壓帶影響，西南風盛行，周三至周五全台降雨機率提高，中南部是降雨熱區，有局部大雨機率，且全天都會下雨，雨停空檔少，到周六起，雨勢趨緩，天氣才漸回穩。

中央氣象局預報員廖經翔指出，受低壓帶影響，水氣變多，加上西南風為盛行風向，周三至周五全台降雨機率提高，尤其中南部有陣雨或雷雨，並有短延時強降雨或局部大雨機率，且全天都有雨勢，降雨稍歇空檔少；其他地區則為短暫陣雨。

周六起，水氣減少，天氣漸回穩。下周日至下周二，高溫炎熱，午後雷陣雨，回歸典型夏季天氣。

溫度方面，周三至周六，北部普遍高溫32度、中南部30度至32度、東部31度；下周日，北部、中部及南部普遍高溫34度，花東地區33度。