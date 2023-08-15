快訊

一圖看雨區分布！明天起全台降雨機率高 這地方雨勢最猛

周三至周五全台降雨機率高 中南部全天下大雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象局提供

低壓帶影響，西南風盛行，周三至周五全台降雨機率提高，中南部是降雨熱區，有局部大雨機率，且全天都會下雨，雨停空檔少，到周六起，雨勢趨緩，天氣才漸回穩。

中央氣象局預報員廖經翔指出，受低壓帶影響，水氣變多，加上西南風為盛行風向，周三至周五全台降雨機率提高，尤其中南部有陣雨或雷雨，並有短延時強降雨或局部大雨機率，且全天都有雨勢，降雨稍歇空檔少；其他地區則為短暫陣雨。

周六起，水氣減少，天氣漸回穩。下周日至下周二，高溫炎熱，午後雷陣雨，回歸典型夏季天氣。

溫度方面，周三至周六，北部普遍高溫32度、中南部30度至32度、東部31度；下周日，北部、中部及南部普遍高溫34度，花東地區33度。

至於撲日的第7號颱風蘭恩，廖經翔說，預計仍會影響日本一天，由於颱風已登陸，結構受破壞後，應會快速減弱，不排除成變形的溫帶氣旋。而第8號颱風朵拉則可能在36至48小時減弱為熱帶低壓。

周三至周五全台降雨機率提高，中南部是降雨熱區，有局部大雨機率，且全天都會下雨，雨停空檔少。示意圖。圖／本報資料照片
周三至周五全台降雨機率提高，中南部是降雨熱區，有局部大雨機率，且全天都會下雨，雨停空檔少。示意圖。圖／本報資料照片

高溫 颱風

延伸閱讀

降下破紀錄大雨！颱風蘭恩二度登陸日本關西 至少38人受傷

棒球／颱風蘭恩直擊關西 日本夏季甲子園取消室內練習

吳德榮：蘭恩今侵襲日本本州四國 朵拉向北大迴轉

遠從加勒比海來！朵拉長征1萬公里路線圖 彭啟明：生命期近3周是長壽颱

相關新聞

新冠疫情連8周下降 今起5大防疫措施鬆綁新制上路

新冠本土疫情連8周下降，雖然目前境外受到EG.5變異株的威脅，但疾管署從多項指標評估我國新冠疫情已經趨緩，疾管署推估國人...

食腦變形蟲初檢出爐 3處進出水口檢體陰性、7處檢驗中

新北日前發生一起因為在親水設施戲水感染福氏內格里阿米巴原蟲（食腦變形蟲）導致腦膜腦炎的死亡個案。衛福部疾管署15日公布初...

台南持有汽機車比六都最高 機車騎上人行道停放也第一

時代力量今天公布最新民調，台灣擁有機車的民眾比例為77%、擁有汽車的比例為48%，六都當中皆以台南市的比例最高，機車與汽...

文組學歷非阻礙…31歲頂大經濟系想轉當工程師 網質疑：被資遣2次不容易

科技業工程師普遍高薪，是很多人嚮往的職業，若不是資工、資管等本科系出身，卻又想當工程師？有辦法嗎？日前有一名網友發文表示，有一位親戚是經濟系畢業的，想進科技業當工程師，引發網友熱議。

無障礙秘密客查核納入評鑑 今年再增101家市區公車業者

近年因駕駛員拒載身障人士、服務態度不佳及身障人士搭乘公車意外摔傷等事故頻傳，為改善無障礙乘車服務品質，公路總局2019年...

「快篩3條線」護理師傻眼！醫師曝原因「1次2個」：開業12年首見

過去因新冠肺炎大流行，民眾在使用快篩試劑時，皆知出現「2條線」即確診，近日有病患使用流感快篩試劑時竟浮現「3條線」，不只護理師大吃一驚，連醫師都感到意外，指出是因為病患同時感染A型流感和B型流感，才會在試劑上出現3條線，相當罕見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦