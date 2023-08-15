周三至周五全台降雨機率高 中南部全天下大雨
低壓帶影響，西南風盛行，周三至周五全台降雨機率提高，中南部是降雨熱區，有局部大雨機率，且全天都會下雨，雨停空檔少，到周六起，雨勢趨緩，天氣才漸回穩。
中央氣象局預報員廖經翔指出，受低壓帶影響，水氣變多，加上西南風為盛行風向，周三至周五全台降雨機率提高，尤其中南部有陣雨或雷雨，並有短延時強降雨或局部大雨機率，且全天都有雨勢，降雨稍歇空檔少；其他地區則為短暫陣雨。
周六起，水氣減少，天氣漸回穩。下周日至下周二，高溫炎熱，午後雷陣雨，回歸典型夏季天氣。
溫度方面，周三至周六，北部普遍高溫32度、中南部30度至32度、東部31度；下周日，北部、中部及南部普遍高溫34度，花東地區33度。
至於撲日的第7號颱風蘭恩，廖經翔說，預計仍會影響日本一天，由於颱風已登陸，結構受破壞後，應會快速減弱，不排除成變形的溫帶氣旋。而第8號颱風朵拉則可能在36至48小時減弱為熱帶低壓。
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