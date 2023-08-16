第八屆綠獎徵件倒數15天 豐富獎金與育成資源等你來拿

聯華電子主辦的第八屆綠獎徵件活動，將於8月31日報名截止，敬請把握最後收件時間！歡迎國內為守護環境與保護生態的社/財團法人、各地方社團、社區發展協會、NGO組織、新創團體組織及青少年學生踴躍報名，爭取國內最高環保獎項獎金的殊榮、一圓生態保育與綠色創新的夢想。

守護生態環境實踐綠色行動——總獎金200萬元 x 增加資源媒體曝光

•第八屆生態保育計畫獎助、青少年環境行動獎之徵件至 8/31 止！提供總獎金200萬元、共同守護生態。號召愛護生態環境與物種的夥伴們，一起參與！ 提出具體可實施計畫書、已實踐的環保綠色行動紀錄，共同守護台灣這片土地！

•徵件對象：社/財團法人、各地方社團、社區發展協會、NGO組織，以及國三至大一青少年學生。

•獎金：生態保育計畫獎助180萬元／青少年環境行動獎20萬元

扶植綠色新創積極找出解方——總獎金200萬元 x 導入社企流育成資源

•第八屆綠色創新獎徵件至 8/31 止！總獎金200萬元並導入社企流育成資源。號召綠色夥伴們捲起袖子，帶著對「循環經濟」或「氣候變遷」議題的痛點及計畫書，一起反轉暖化及加速產業轉綠！徵件對象：經政府立案且成立 15 年（含）以下之機構

•獎金支持：投入總獎金 200 萬元支持入選團隊。

•新創育成：串聯社企流共同主辦策畫，導入社企流在社會創新領域豐富的育成實力，提供入選團隊為期一年的育成服務（包含：主題課程、導師諮詢、資源媒合...等）。

今年參與的企業有八家，包括台灣3M、東京威力科創、漢科系統科技、漢民科技、智原科技、大陽日酸系統科技、欣興電子、棨揚企業。並由聯合報系有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦。期望凝聚眾人力量，擴大發揮影響力，讓更多人一起為美好的環境而努力。

2023第八屆綠獎，徵件截止倒數最後15天，收件時間至8/31止，請把握最後截止時間！詳情請至綠獎官網查詢：https://ecoechoaward.com/