快訊

碧桂園爆雷對台灣房市有利？估價師沙盤推演結果：可能因禍得福

從台中搭到林口「3600僅付300」！Lulu爸被搭霸王車 女乘客落網了

國慶煙火在台中 交通恐壅塞引關注

台灣醒報／ 記者劉東皋╱台北報導

2023雙十國慶煙將在台中市中央公園舉辦，是否造成交通壅塞混亂成關注重點。日前清泉崗舉辦航空嘉年華，因參加人數超出預期，造成接駁人潮大排長龍，引起台中出身的立法院副院長蔡其昌質疑台中市即將舉辦雙十國慶煙火，恐更造成市區交通大壅塞；市府交通局表示，國慶煙火活動為避免造成當地交通壅塞，市府會朝南北人潮交通分流、兼不影響附近住戶進出與商圈營運方向規劃。

蔡其昌質疑交通接駁規劃

清泉崗空軍基地12日開放讓民眾進基地參加航空嘉年華活動，由於人數超出預期，導致接駁地點人潮與等待入場民眾大排長龍，部分民眾抱怨等待接駁時間過久。台中市交通局表示，主辦方為軍方，交通局是受諮詢單位，後續接駁車的接洽與安排，是軍方主導。市府也會將民眾反映告知軍方，及協調增加交通接駁事宜。

民進黨台中市議員陳淑華憂心，若不未雨綢繆，蔡其昌的顧慮是有理的。今年初的中台灣燈會也是在中央公園舉辦，當時就造成周遭交通經常性堵塞。燈會還有多日的舉辦期間，但國慶煙火就只有雙十節當天，一下子擁入人潮，將對交通造成更大衝擊。

原本雙十國慶煙火預計在海線的梧棲漁港舉辦，後因地方民眾反映會有安全疑慮，改到中央公園舉辦。但中央公園是在市區，對市區內交通衝擊的影響相對更大。出身西屯區的陳淑華建議，中央公園周邊停車位面對大型活動常嚴重不足，市府應分散接駁點或增加觀賞區的規劃，做好進出交通管制。

國慶煙火在市區 交通衝擊大

交通局規劃科官員回應，依據103年舉辦的國慶煙火觀賞人潮估計約有10萬人次，這次的人潮預估，尚需依觀光旅遊局與中央依據活動規劃內容加以推估。中央公園周遭臨近逢曱商圈與居住密集區，規劃重點以民眾安全為第一優先；包括佈彈區、落焰區的安全管制、南上交通分流與接駁，都是規劃重點。

不過，因交通規劃需考慮活動內容、附近居民的進出及不影響商圈的正常營運，交通局也正等觀光旅遊局和中央提出活動具體內容計畫、共同開會研商後，配合警察局提出詳細交通計畫。

市府也注意到清泉崗航空嘉年華交通人潮的訊息，上級有特別要求注意人潮估計與交通接駁計畫。

觀光旅遊局主任秘書廖偉志表示，觀旅局配合國慶焰火的活動仍在最後階段的規劃中，因尚未定案，待定案後將與交通局等各單位開會討論後續的交通配套措施。

【更多精采內容，詳見

國慶 台中市 蔡其昌

延伸閱讀

清泉崗航空展接駁車排很久 蔡其昌批把責任推中央 中市府：反映改善

影／蔡其昌提台中捷運藍線終站共構蓋港務大樓 陳建仁支持

蔡其昌批蔡壁如只會講風涼話 嗆盧秀燕考試不及格怪主考官

國慶焰火哪裡辦成立委交鋒戰火 蔡壁如批蔡其昌「無腦」

相關新聞

新冠疫情連8周下降 今起5大防疫措施鬆綁新制上路

新冠本土疫情連8周下降，雖然目前境外受到EG.5變異株的威脅，但疾管署從多項指標評估我國新冠疫情已經趨緩，疾管署推估國人...

食腦變形蟲初檢出爐 3處進出水口檢體陰性、7處檢驗中

新北日前發生一起因為在親水設施戲水感染福氏內格里阿米巴原蟲（食腦變形蟲）導致腦膜腦炎的死亡個案。衛福部疾管署15日公布初...

台南持有汽機車比六都最高 機車騎上人行道停放也第一

時代力量今天公布最新民調，台灣擁有機車的民眾比例為77%、擁有汽車的比例為48%，六都當中皆以台南市的比例最高，機車與汽...

文組學歷非阻礙…31歲頂大經濟系想轉當工程師 網質疑：被資遣2次不容易

科技業工程師普遍高薪，是很多人嚮往的職業，若不是資工、資管等本科系出身，卻又想當工程師？有辦法嗎？日前有一名網友發文表示，有一位親戚是經濟系畢業的，想進科技業當工程師，引發網友熱議。

無障礙秘密客查核納入評鑑 今年再增101家市區公車業者

近年因駕駛員拒載身障人士、服務態度不佳及身障人士搭乘公車意外摔傷等事故頻傳，為改善無障礙乘車服務品質，公路總局2019年...

「快篩3條線」護理師傻眼！醫師曝原因「1次2個」：開業12年首見

過去因新冠肺炎大流行，民眾在使用快篩試劑時，皆知出現「2條線」即確診，近日有病患使用流感快篩試劑時竟浮現「3條線」，不只護理師大吃一驚，連醫師都感到意外，指出是因為病患同時感染A型流感和B型流感，才會在試劑上出現3條線，相當罕見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦