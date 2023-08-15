國慶煙火在台中 交通恐壅塞引關注

2023雙十國慶煙將在台中市中央公園舉辦，是否造成交通壅塞混亂成關注重點。日前清泉崗舉辦航空嘉年華，因參加人數超出預期，造成接駁人潮大排長龍，引起台中出身的立法院副院長蔡其昌質疑台中市即將舉辦雙十國慶煙火，恐更造成市區交通大壅塞；市府交通局表示，國慶煙火活動為避免造成當地交通壅塞，市府會朝南北人潮交通分流、兼不影響附近住戶進出與商圈營運方向規劃。

蔡其昌質疑交通接駁規劃

清泉崗空軍基地12日開放讓民眾進基地參加航空嘉年華活動，由於人數超出預期，導致接駁地點人潮與等待入場民眾大排長龍，部分民眾抱怨等待接駁時間過久。台中市交通局表示，主辦方為軍方，交通局是受諮詢單位，後續接駁車的接洽與安排，是軍方主導。市府也會將民眾反映告知軍方，及協調增加交通接駁事宜。

民進黨台中市議員陳淑華憂心，若不未雨綢繆，蔡其昌的顧慮是有理的。今年初的中台灣燈會也是在中央公園舉辦，當時就造成周遭交通經常性堵塞。燈會還有多日的舉辦期間，但國慶煙火就只有雙十節當天，一下子擁入人潮，將對交通造成更大衝擊。

原本雙十國慶煙火預計在海線的梧棲漁港舉辦，後因地方民眾反映會有安全疑慮，改到中央公園舉辦。但中央公園是在市區，對市區內交通衝擊的影響相對更大。出身西屯區的陳淑華建議，中央公園周邊停車位面對大型活動常嚴重不足，市府應分散接駁點或增加觀賞區的規劃，做好進出交通管制。

國慶煙火在市區 交通衝擊大

交通局規劃科官員回應，依據103年舉辦的國慶煙火觀賞人潮估計約有10萬人次，這次的人潮預估，尚需依觀光旅遊局與中央依據活動規劃內容加以推估。中央公園周遭臨近逢曱商圈與居住密集區，規劃重點以民眾安全為第一優先；包括佈彈區、落焰區的安全管制、南上交通分流與接駁，都是規劃重點。

不過，因交通規劃需考慮活動內容、附近居民的進出及不影響商圈的正常營運，交通局也正等觀光旅遊局和中央提出活動具體內容計畫、共同開會研商後，配合警察局提出詳細交通計畫。

市府也注意到清泉崗航空嘉年華交通人潮的訊息，上級有特別要求注意人潮估計與交通接駁計畫。

觀光旅遊局主任秘書廖偉志表示，觀旅局配合國慶焰火的活動仍在最後階段的規劃中，因尚未定案，待定案後將與交通局等各單位開會討論後續的交通配套措施。

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