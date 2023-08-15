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EG.5案例已69例 登革熱單週又創新高

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

新冠肺炎全新變異株「EG.5」已入侵本土，登革熱疫情案例再創單週新高，雙重疫情夾擊台灣！疾管署副署長曾淑慧15日於記者會表示。雖然新冠確診數持續下降，但檢出EG.5比率逐漸上升，至今已出現69例。此外，登革熱則新增469例，創單週最高，預計未來一周為登革熱流行期，呼籲民眾加強清除積水容器。

新冠新變種侵台

新冠肺炎Omicron病毒株出現亞型變異株「EG.5」，世界衛生組織8月將其列為「須留意變異株」。對此，曾淑慧指出，EG.5有免疫逃脫性佳、傳染性高，但跟其他Omicron主要流行株相比疾病嚴重度未增加，世衛評估對全球造成公共衛生風險為低。

她指出，我國在5月首度檢出EG.5，本土與境外移入病例分別在6月與7月占比上升，至今已逾69例。曾淑慧強調，未來會持續監測，世衛組織也預測EG.5將在今年冬天更廣泛的傳播。

登革熱疫情創新高

疾管署指出，國內上週一次新增469例登革熱本土病例，創下單週新高，個案居住地臺南市390例、雲林縣40例、高雄市19例、屏東縣16例、臺北市、新竹市、臺中市及彰化縣各1例，其中臺北市、新竹市及彰化縣都是今年首例。

曾淑慧表示，目前登革熱病例是十年來最高，且評估有上升的趨勢，根據往年的經驗，登革熱疫情高峰將落在10到11月，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，出現疑似症狀請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及活動史。

注意雙重感染

對此，醫師黃軒於臉書表示，已經有數國關注到「登革熱」和「新冠肺炎」的雙重感染的情況，也可能會嚴重危害人類健康，如敗血性休克、急性呼吸窘迫症候群和多重器官衰竭。

他說，兩種感染都需要確診測試，才能區分其他類似的感染，且新冠肺炎與登革熱之間症狀、治療與預防方式不僅相同，如登革熱通常跟出血有關，而新冠肺炎則與血栓相關，所以需要進行及時和準確的檢測，並根據不同的感染情況，

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