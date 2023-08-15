為軍人盡一份力 81歲黃老師以父之名捐贈救護車給三總基隆分院

七十三年前，八歲的黃宜儀跟著母親從大陸廣州經過香港，再搭貨船到從基隆上岸，再輾轉南下與隨軍隊來台的父親會合。今天是黃宜儀八十一歲生日，身為軍人子弟，她拿出一大部分積蓄，以父親黃培驥為名，捐贈救護車給台灣最北的軍醫院──三總基隆分院，希望能為軍人、軍醫院盡一分心力。

基隆對黃宜儀別具意義，七十三年前的小女孩，從基隆展開在台灣的旅程，黃宜儀的父親黃培驥是黃埔六期，她曾在中正預校教書，先生也是軍人，她以父親名義捐贈救護車給三總基隆分院，用最特別的方式慶祝自己八十一歲生日，更代表濃濃的感謝之意。

卅一年次的黃宜儀，大家叫她「黃老師」，黃老師愛旅行，愛攝影，喜歡穿紅衣，因為「藍天綠地，穿紅色，拍起照來多好看！」。在外商藥廠工作的女兒甯瑋瑜說，「在人群中，你絕對不會認不出我媽。」這位總是一身大紅的老媽，名片上介紹自己是「地球旅者．人間過客」，地址處寫了「暫棲」二字，代表她灑脫的人生觀。

今天的捐贈儀式，黃宜儀帶著外孫女和女兒一起觀禮，讓外孫女見證阿嬤的風範與生命教育，與印有外曾祖父名字的救護車前合影，留下難得的四代同堂的紀念。

黃宜儀之前接受專訪：

https://health.udn.com/health/story/6006/2539443?from=udn-search_ch1005